Csak óvatosan a petárdákkal: százezres büntetés járhat érte szilveszterkor

Az úgynevezett hármas kategóriába tartozó pirotechnikai termékek árusítására a múlt szombattól egészen holnapig van lehetőség szűkebb hazánkban, négy város – Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó és Balassagyarmat – hat helyszínén

- fejtette ki a portálnak Szeles Péter, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője.

Mint mondta, a pirotechnikai eszközöket csak csak az év utolsó napján, december 31-én 18 órától, január 1-jén reggel 6 óráig szabad használni. De kiemelte azt is, hogy fontos tudni a vásárlóknak azt is, hogy a megvásárolt eszközöket tilos a padláson vagy a pincében tartani, továbbá a gyúlékony anyagoktól is távol kell elhelyezni őket, valamint gyermekek elől is el kell zárni.

Az Európai Unió területén mindenhol négy pirotechnikai osztályba sorolják a tűzijátékokat. Az első kategóriába tartozó eszközök nagyon csekély veszélyt jelentenek a környezetükre, így a 14 évnél idősebbek bármikor használhatják őket. Ilyenek például a tortatűzijátékok. A második pirotechnikai osztályba sorolt eszközök csekély veszélyt jelentenek, ezeket a 16 esztendőnél idősebbek használhatják. A harmadik kategóriába azok a tűzijátékok tartoznak, amelyeket december 28. és 31. között vásárolhatnak meg azok, akik elmúltak 18 évesek. A megmaradt pirotechnikai eszközöket január 5-ig kell leadni a vásárlás helyén. A negyedik csoportba a nagy tűzijátékok tartoznak, amelyeket csak pirotechnikus szakember vásárolhat meg, illetve használhat

- magyarázta Szeles Péter.

A katasztrófavédelem szakhatóságként vesz részt a pirotechnikai termékeket árusító helyek engedélyezésében. Ez azt jelenti, hogy az engedélyeket ugyan a rendőrség adja ki, ám ahhoz szükség van a katasztrófavédelem hozzájárulására is. A tűzijátékot árusító helyek esetében a katasztrófavédelem azt vizsgálja, hogy a helyszín biztonsági szempontból alkalmas-e arra, hogy ott pirotechnikai termékeket értékesítsenek

- tette hozzá a szakember.

Külön felhívta a figyelmet arra is, idén is tilos petárdázni. Szabálysértést követnek el azok, akik engedély nélkül szereznek be ilyen pirotechnikai terméket. Őket 150 ezer forintra is megbüntethetik. Mivel a pirotechnikai termékek működtetése élénk fény- és hanghatással jár, ezeket körültekintően, mások figyelembe vételével szabad csak működtetni.

Soha ne vegyünk illegálisan árusított vagy házilag előállított pirotechnikai eszközöket piacon vagy gépkocsi csomagtartójából. Ha a tulajdonunkban lévő pirotechnikai termék átnedvesedett, már a megszáradása után se használjuk fel

- emelte ki Szeles Péter.

