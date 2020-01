Ebben a magyar egyetemvárosban a szórakozóhelyek hiánya a legnagyobb baj

Kecskeméten 2012 áprilisa óta problémát jelent a helyi vezetés által hozott csendrendelet, melynek értelmében korlátozzák éjfél után a szórakozóhelyek nyitvatartását. A döntés akkor és azóta is napirendi téma a lakosság körében, számos fiatal más városban keresi a kikapcsolódást. A városvezetés oldaláról Takács Valentinát, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának kommunikációs vezetőjét kérdeztük a fiatalok szórakozási lehetőségeiről.

HelloVidék: Sok itt élő és tanuló fiatal van Kecskeméten. Milyen lehetőségeik vannak, hogy szórakozzanak?

Takács Valentina: Kecskeméten kiemelten foglalkozunk a fiatalokat érintő kérdésekkel. Egyebek között működik a Kecskemét 4.0 Program, ennek keretében a Városi Vonzerő Munkacsoporton belül is külön almunkacsoport kezeli az ifjúsági közösségépítést.

HV: A városban működő csendrendelet ellenére hogyan alakult az elmúlt időszakban a szórakozóhelyek nyitvatartási ideje?

T. V.: A közelmúltban a városvezetőkkel jártuk körbe a szórakozóhelyek egy részét, ahol beszélgettünk a fiatalokkal és az üzemeltetőkkel egyaránt. Az általános vélekedés az, hogy kiülős/beülős, beszélgetős szórakozóhely elegendő van a városban, a nyitvatartásuk is megfelelő. A fiatalok zenés, táncos szórakozóhelyből szeretnének többet. Észrevehető, hogy nem kedvelik a belépődíjas szórakozóhelyeket, de erre nincs ráhatásunk.

HV: A város mely részein van szórakozásra alkalmas hely?

T. V.: Az önkormányzat rendelete nem terjed ki a Rudolf-kert környékére, ott most van kialakítás alatt egy új hely, de a belvárosban is nyílt új, színvonalas és megfizethető szórakozóhely. A Messzi István Sportcsarnokban szintén rendszeresen vannak bulik, nyáron pedig a Szabadidőközpontban is.

HV: Mit tesz a városvezetés, hogy legyen szórakozás a kecskemétieknek?

T. V.: Az önkormányzat a maga eszközeivel és lehetőségeivel hozzájárul a szórakozási lehetőségek bővítéséhez. Ezért vannak ingyenes koncertek a fesztiválok keretében, ahova népszerű előadókat hívunk. (Tavaly például az Ákos koncertre Budapestről külön buszok indultak, tehát nem csak Kecskemétről mennek máshova szórakozni.) Tavaly kezdtük el a rock műfajt meghonosítani a városban, a szeptember 7-i KecskemétRocks rendkívül sikeres volt, a videó megtekintések száma 50 millió körül van, tehát a város ismertségéhez is hozzájárult.

HV: Szükség esetén éjjeli buszjáratokat indítanának-e?

T. V.: A város éjszakai buszjárataival kapcsolatban korábban végeztünk egy internetes felmérést a fiatalok szórakozási szokásairól, és annak alapján elindítottunk éjszakai buszjáratokat. Ezek egy része még a próbaidőszakot sem élte túl, végül mindet meg kellett szüntetni, mert egyáltalán nem vették igénybe.”

Na és mit mondanak a fiatalok?

Mivel kíváncsiak voltunk a kecskeméti fiatalok véleményére, ezért internetes véleményezésre kértük meg őket, melyből megosztunk párat. Elsők között Johanna osztotta meg véleményét velünk. Johanna dolgozó, huszonéves fiatal nő. Szerinte a városban kevés a szórakozóhely, ha pedig mégis elmenne szórakozni, akkor teli van 15 évesekkel.

Kecskeméten nincs korosztályonként 1-1 hely ahova be lehet ülni táncolni, a kocsmák és éttermek zsúfolásig vannak, aki szórakozni szeretne, annak nincs ülőhelye.

Pozitívnak emelte ki azonban, hogy kulturális szórakozás szempontjából a városban több lehetőség is van a színházban, moziban vagy a könyvtárban, de az infrastruktúra és közlekedés borzalmas a fejlesztések ellenére is. Szombatról vasárnap hajnalban nem mer egyedül közlekedni a belvárosban, a Malom környékén, mert rengeteg a lézengő és kötekedő ember, jó lenne, ha többet fektetnének a közbiztonságra.

Hasonló álláspontja van Tündének is, ő még tanuló. Tünde úgy véli, Kecskeméten nem nagyon van rendes szórakozóhely, mert ami van ott sok a tini, emiatt nem szimpatikus számára vagy nagyon drága. A legtöbb hellyel az a gond, hogy tele van tinédzserekkel, ha pedig bulizni akar, inkább felmegy Budapestre. A tinédzserek oldaláról Milán szerint minden pénteken a Mirage-ban és a Goose bárban vannak bulik, zenészek is fellépnek, viszont a belépő nem a legolcsóbb.

A lakosság véleményéből levonható következtetés, hogy Kecskeméten elsősorban a tinédzserek találják meg a szórakozásukat, míg az idősebb generáció tagjai kiszorulnak és drágább árérték arányú szórakozóhelyekre kénytelenek beülni, vagy más városokba utazni kikapcsolódásért. Remélhetően javít a fiatalok szórakozási helyzetén a Kecskeméti Egyetem közelében májusban megnyíló Ápoló Klub, ahol az egyetemisták és az élőzenét kedvelő fiatalok megfizethető áron tudnak majd szórakozni.

