Őrületesen cuki az állatkertben született 7 kismalac: így bújnak egymáshoz

A Fővárosi Állat- és Növénykertben egy hete minnesotai törpemalacok születtek, akikről Pötyi, a már tapasztalt anyának mondható koca féltő szeretettel gondoskodik.

A hét kismalac a Holnemvolt Várban, a Nyíhangár mellett található központi istállóban cseperedik, ahol a nagyközönség már láthatja is őket. Az istálló egy közeli boxában az apaállat, Turcsi is látható. Ahogy a kismalacoknak általában, legfőbb tevékenységük a táplálkozás és a szunyókálás, de nagy örömüket lelik az otthonukként szolgáló istálló felfedezésében és az önfeledt játékban is.

A törpesertés fajtákat manapság elsősorban nem gazdasági haszonállatként, hanem házikedvencként tartják, bár az orvosi és gyógyszerkutatások kapcsán is nagy a kereslet és az érdeklődés irántuk.

Magyarországon korábban a vietnámi eredetű csüngőhasú disznó volt a legismertebb a törpe termetű sertésfajták közül, manapság viszont több más fajtával, így a minnesotai törpesertéssel is foglalkoznak egyes hazai tenyésztők.

A minnesotai törpesertés kitenyésztésére az 1940-es években került sor az USA-beli Minnesota államban működő Hormel Intézetben. Egy olyan kistermetű sertésfajtát akartak létrehozni, amely az intézetben folyó humánegészségügyi, orvosi kutatások során modellállatként szolgál. A tudatos tenyésztő munka nyomán végül 1949-re alakult ki ez a fajta, amelyet azonban a kutatások mellett nagyon hamar házikedvencként is tartani kezdtek, leginkább könnyebben kezelhető, „kompakt" méretei miatt.

Címlapkép: Getty Images