Megmutatta faluját Ruszó Tibi: szörnyű szegénységből jön a 2019-es X-Faktor győztese

Van egy kis falu 20 kilométerre a magyar határtól, Szlovákiában, ahol a legtöbben munkanélküliek, nagy szegénységben, fillérekből élnek. A gyerekek nem fejezik be az iskolát, a falu lakói előtt nem sok lehetőség nyílik. Ruszó Tibor egy átlagos falubeli srácként indult el a Balogújfalu szélén álló házukból Budapestre, ahol elképzelhetetlenül nagy sikert aratott. Most videóban mutatja meg otthonát, a falut és az iskoláját. A polgármester, a lakók, Tibi szomszédai és iskolatársai is megszólaltak: meséltek tervekről, megvalósulatlan álmokról és a faluban élők lehetőségeiről.

Címlapkép: Getty Images