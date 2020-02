Több mint édesség: ilyen lesz a nyolcadik Pécsi Csokoládé Karnevál

A Zsolnay Kulturális Negyedben február 8-án és 9-én megvalósuló esemény húsz - nagyrészt ingyenes - programmal és az ország minden részéből érkező kézműves csokoládék vásárával várja az érdeklődőket. A rendezvényen a közönségnek bemutatkozó több mint egy tucat csokoládékészítő kínálatából megismerhetők, majd az ország és a világ csokoládéi és a csokoládékülönlegességek közül vásárolhatnak is az érdeklődők.

A karnevál egyik legjobban várt attrakciójaként a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve bemutatnak egy 3D nyomtatót, amely ez alkalommal ehető csokoládét fog előállítani.

A szakmai programok során a csokoládékészítés technológiájának történetéről tart előadást Csiszár Katalin, a Rózsavölgyi Csokoládéműhely csokoládékészítője, de az érdeklődők megismerhetik a Szerencsi Csokoládégyártás 97 éves történetét, a 3D nyomtatás szerepét az élelmiszeriparban, csokoládépapírok világát és bepillanthatnak Venezuela, Brazília és Madagaszkár csokivilágába is.

A negyedben lévő Csoko-Láda Csokibolt tulajdonosa, a karnevál szervezője, Mosonyi Éva a csokoládé és a művészet kapcsolatába avatja be az érdeklődőket. Újdonságként pedig egy újabb élvezet is megjelenik: Most must címmel tart előadást Győrffy Zoltán, a Pécsi Borozó című magazin főszerkesztője. A gyerekekre is rengeteg program vár: csokis memória- és logikai játékokkal játszhatnak, megpakolhatják a csokirakodó kisvasutat, Total Art Egyesület pedig animációs játszóházzal várja a kicsiket Keltsük életre Gombóc Artúrt címmel.

A program talán leglátványosabb eseménye lesz, amikor a résztvevők szeme láttára egy három kilogrammos csokitömbből készítenek különleges pécsi motívumú csokiképeket helyi művészek. A rendezvények elkészült alkotásokat pedig később jótékony célra ajánlják fel.

