Eljön a fánkimádók mennyországa: 3 napos fesztivált tartanak

Háromnaposra bővül és új helyszínként Zalakaroson is lesznek programjai a minden évben több ezer látogatót vonzó nagykanizsai Országos Farsangi Fánkfesztiválnak, amelyen új Guinness-rekordot is szeretnének felállítani. A február 20-án kezdődő tizenkettedik fánkfesztivál főszervezője a nagykanizsai VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház.

A fő attrakciónak számító szombati programok között lesz a délelőtti belvárosi maskarás felvonulás, amit Cser György kisbíró vezet idén is, a kísérő programok pedig egész napos kikapcsolódást kínálnak a Kanizsa Plázában. Szombat délután tartják a fánksütő csapatok versenyét, illetve rekordkísérletre is készülnek.

Ugyanezen a fesztiválon még 2013-ban állították fel a tömeges fánkkóstolás Guinness-rekordját, amit akkor tudnak most megdönteni, ha minimum 1200-an egyszerre esznek a farsangi finomságból.

A hagyományos fánksütő versenyre február 12-ig várnak még csapatokat. Eddig a hazaiakon kívül szlovén, horvát és szerb csapatok is jelentkeztek. Hagyományos, különleges, illetve különleges táplálkozási igényt kielégítő fánkokkal is versenyeznek, helyben készült vagy otthonról hozott változatokkal.

A farsangi élményekről szóló, a helyi Thúry György Múzeum gyűjteményét is gyarapító fotópályázatot hirdettek, amelyre február 12-ig lehet még jelentkezni, a legjobb alkotásokból pedig kiállítást rendeznek. Az ördög ünnepe címmel tudományos konferenciát is tartanak, amelyen négy dunántúli megye néprajzkutatói számolnak be arról, hogy miként változtak a farsangi hagyományok a 19. század óta.

Február 21-én, pénteken délután új helyszínként a fürdő "száraz és vizes" farsangi gyerekprogramokra vár közel 200 fiatalt, a családoknak pedig kedvezményes belépőt kínál. Mivel a fürdő az idei esztendőt a gyerekek évének szenteli, ez egyben a nyitóprogramja is az egész éves rendezvénysorozatnak.

Címlapkép: Getty Images