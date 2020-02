Itt vannak a nevek: ők csinálnak őrületes bulit az idei Sziget Fesztiválon

A Sziget Fesztivál bejelentette azt a 80 előadót, akik már biztosan ott lesznek az augusztusi, egyhetes bulin. Ott van köztük többek között Calvin Harris, Dua Lipa, a Kings Of Leon, Major Lazer és a Foals is.

A teljes listát itt lehet megnézni:

Korábban már megírtuk, hogy a július 8-tól 12-ig tartó, zamárdi Balaton Soundra is megérkeztek az első nevek, úgy mint Dj Snake, Steve Aoki, Lost Frequencies, Paul van Dyk és Banks. A másik nagy kedvencnek számító, népszerű fesztivál, a soproni VOLT-ra pedig három világhírű rockzenekar, a My Chemical Romance, a Bring Me The Horizon és az Offspring is megy koncertezni.

