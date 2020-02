Ebben a vidéki városban találta meg új otthonát Fodor Zsóka, az ország Magdi anyusa

Fodor Zsóka, akit az ország a Barátok köztben alakított karaktere, Magdi anyus révén ismert meg, már lassan egy éve él Pécsen, ahova fiatalkori emlékei is kötik. A színésznő anno első szerelme miatt járt gyakrabban a baranyai megyeszékhelyen.

Amikor látogatóban voltam, akkor szerettem bele a városba, hiszen olyan a hangulata, mint Toszkánának, a szűk utcáival és lejtőivel. 1961 óta szerettem volna itt élni

- vallotta be a Best magazinnak. Azt is elárulta, hogy otthonában a kék szín dominál, és minden tér nagyon tágas. A falakon kívül minden az övé, a bútorokat is saját maga választotta ki. Erkélyéről fantasztikus kilátás nyílik Tettyére, Pécs legszebb városrészére. A lakás 87 négyzetméter, egy barátnőjétől bérli.

Nekem sajnos már nincs élő rokonom, így az otthon ott van, ahol szeretet fogad. Márpedig itt nagyon szeretnek az emberek. Nem tudok úgy végigmenni az utcán, hogy ne mosolyogjanak rám, ne öleljenek meg. (...) 50 évet vártam, hogy végre itt élhessek, és úgy érzem, innen már nem is költözök sehova

- nyilatkozta. Azt is hozzátette, hogy bár már három éve játszik egy pécsi társulatban, egészen tavalyig Békéscsabán lakott. Munkái miatt Pesten is bérel lakást, ami örökre állandó lakhelye marad.

Címlapkép: Getty Images