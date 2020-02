Kocsonya-mennyország Miskolcon: rengeteg program és extra ízek a fesztiválon

Ismét lesz kocsonyafesztivál Miskolcon: az országosan is ismeret rendezvény ezúttal február 14. és 16. között tartják meg számos gasztronómiai és kulturális programmal színesítve.

A legenda szerint egy avasi borospincébe megdermedni lerakott kocsonyába beleugrott egy béka, majd benne is ragadt. A figyelmetlen felszolgáló így tálalta fel az étket a vendégnek, aki megdöbbenten, de mégis kellő humorral vette tudomásul, hogy a sertésköröm mellől egy pislogó béka néz vele farkasszemet.

Innen ered a mondás: "pislog, mint miskolci kocsonyában a béka".

A béka a kocsonya mellett főszereplője lesz a fesztiválnak, amely látványos felvonulással kezdődik február 14-én. A menet a Szent István térről indul és Miskolc "ötödik kapuján" áthaladva érkezik a város szimbolikus helyszínéhez, a Villanyrendőrhöz, amelynek közelében, a Szinva-teraszon és másik két színpadon három napon át tart a rendezvény.

Ezúttal szinte minden a szerelemről és a kocsonyáról szól.

Lesz például bolondos házasságkötés, szíves szalonnasütés, lakatgravírozás, lakatkulcs-dobálás, jégszobor-faragás és -kiállítás, a családokat és a gyerekeket pedig békajelmez-versennyel, kocsonyakvízzel és kocsonyahorgászattal várják majd.

A fesztivál három napja alatt három színpadon 47 zenekar ad koncertet. Fellép mások mellett a Balkan Fanatik, az Anna & the Barbies, a Soulwave, a Bohemian Betyars, a Pannonia Allstars Ska Orchestra, a Dirty Slippers, a Müller Péter Sziámi AndFriends, a Bagossy Brothers Company és a 30Y. A vásárra több mint 130 kiállítót várnak, több "kocsonyapontot" is kijelöltek és idén olyan különlegességeket is megkóstolhatnak majd az ínyencek, mint a halkocsonya.

