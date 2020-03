Ennél cukibbat ma nem látsz: újszülöttek a Debreceni Állatkertben + FOTÓK

Több éve, szinte már hagyománynak is nevezhető, hogy a Debreceni Állatkert állatsimogatójában a tavasz közeledtével, újszülöttekkel bővül a népszerű cigája juhok csapata. Február végén, néhány napos eltéréssel három egészséges kisbárány látott napvilágot a parkban. Február 20-án egy kos és egy jerke, majd 22-én egy újabb kos látta meg a napvilágot. A kis juhok jókedvűek és legtöbb idejüket játékkal töltik, szüleik társaságában.

Az állatkert tájékoztatása szerint már a park vendégei is meglátogathatják a kicsiket.

Az eredetileg kisázsiai származású cigája a XVIII. század végén került hazánkba és igen gyorsan el is terjedt. Hegyvidéki eredete ellenére jól alkalmazkodott az alföldi tartáshoz, illetve húsa és teje mellett a helyi juhfajtáknál finomabb gyapja is jól hasznosítható. Jellegzetessége a hosszú, lelógó fül. Több színváltozata is létezik, de Magyarországon a fekete fejű és fehér gyapjas a leggyakoribb. A Debreceni Állatkert kiemelt feladatának tekinti az őshonos állatfajok génállományának megőrzését, ezért is tart 2016 óta cigája juhokat.

