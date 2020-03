Ez nagyot fog szólni: gigabulira készülnek Nyíregyházán

Ahogy a portál beszámolt róla, a közelgő Sosto Open Air kínálatában olyan zenészeket és zenekarokat találunk, mint például Rúzsa Magdi, Jurij, Kaukázus, Metzker Viktória, Szabó Balázs Bandája, Majka & Curtis, ByeAlex és a Slepp, valamint Pápai Joci. És ez csak egy kis ízelítő a június 24. és 28. között szervezett fesztivál programjából.

A szervezők célja egy olyan könnyűzenei fesztivál létrehozása, mely zeneileg több műfajt is lefed a rocktól a popon át az elektronikus zenén keresztül a retróig. Így minden korosztály megtalálhatja majd a kedvenceit

- olvasható a lap oldalán, valamint az is, hogy elindult a jegyértékesítés, már kaphatók a napijegyek.

A jegyek értékesítése hetek óta zajlik. Március 2-tõl már kaphatóak a napijegyek is, ezen kívül pedig tovább folytatódik a bérletakció.

- írja a portál, ahol külön kiemelték, hogy már úgynevezett 4+1 Bérletet is lehet kapni, ami azt jelenti, hogy aki ennyi bérletet vásárol meg, az az ötödiket ingyen viheti el. Mindemellett megjelentek a kedvezményes szomszédjegyek, ami újdonság a nyíregyházi fesztiválok életében. Ezek a jegyek a Sóstófürdő és Sóstóhegy lakosai számára biztosítanak kedvezményt – a 4431 és 4438 irányítószámú Sóstófürdő és Sóstóhegy lakosainak szólnak. Mivel az õ területükön rendezzük meg a fesztivált, ezért ezzel szeretnénk kedveskedni nekik – tudtuk meg a szervezőktől.

VIP-bérlettel a fesztiválra

A szervezők azokra is gondoltak, akik egészen közelről szeretnék élvezni a nagyszínpad előadóinak produkcióit. Már kapható a korlátozott számú, úgynevezett VIP-bérlet is, ami soron kívüli belépésre, külön bárra, valamint illemhelyiség-használatra jogosít, de a nagyszínpadra is a legjobb rálátást biztosítja, hiszen a közvetlen közelében lehet tombolni a koncerteken.

