Nem kell lemondanod moziról, színházról, koncertről: így vészeld át a koronavírus-járványt

A koronavírus megjelenésével nehéz időszak vette kezdetét Magyarországon is, amely mindenkitől hatalmas erőfeszítést és felelős hozzáállást igényel. Az egyedi megbetegedéseket követően az Operatív törzs tájékoztatása alapján átléptünk a járvány második szakaszába, amikor elindul a vírus közösségi terjedése és nem lehet minden fertőzöttről megmondani, hogy kitől kapta el a betegséget.

Ebben a szakaszban még fontosabbá válnak az elrendelt szabályozások és ajánlások, amiket minden platformon hangsúlyoznak: kerülni a közösségi tereket, csökkenteni a személyes kontaktust és betartani a higiéniai szabályokat. A vírus első fázisában a nagyobb rendezvények betiltásával törekedtek a koronavírus terjedésének meggátolására.

Magyarországon március 11. éjféltől a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket betiltja a kormány és a felsőoktatási intézmények bezárnak.

Ezt követően március 16-tól bezártak az óvodák és iskolák is, illetve új digitális tanrendet alakítottak ki. Majd a legfrissebb intézkedések szerint március 16 éjféltől, mérettől függetlenül minden rendezvényt általánosan betiltottak, illetve a szórakozóhelyeket, mozikat egységesen bezárták, a kulturális intézményeknél pedig látogatási tilalmat vezettek be. Az éttermek, kávézók 15 óráig tarthatnak nyitva, csak az élelmiszer boltok és a drogériák, valamint a gyógyszertárak üzemelnek normális nyitvatartással.

A lehetőségeihez mérten egyre több munkahely javasolta az otthoni munkavégzést. A kormány ajánlásai szerint csak a legfontosabb helyzetekben érdemes elhagynunk a lakást, amit a vírus megfékezéséért már kiterjedt mozgalom formájában tanácsol több híresség, ismert ember is közösségi oldalán. A bezárt intézmények, szolgáltatók, vendéglátóhelyek dolgozói nehéz helyzetbe kerültek, ám számos helyen gondoskodnak az otthon töltött idő hasznos és kellemes eltöltéséhez szükséges feltételek biztosításáról.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben arra törekszünk, hogy mindenki számára optimális megoldást találjunk, azonban senki se maradjon kultúra nélkül

- fogalmaz a TRIP Hajó közleményében.

A kezdeményezést rengetegen követik: virtuális térbe helyezett kiállításokra, online színházi előadásokra, sport foglalkozásokra és koncertekre, valamint akár kovász készítő livestreamekre és varró tanfolyamokra is bukkanhatunk az interneten. A HelloVidék összeszedte, milyen lehetőségekkel színesíthetjük az otthon töltött időt.

Ha kell egy kis kultúra:

Több színház csatlakozott: volt olyan intézmény amelyik elérhetővé tette korábbi előadásait és olyan is, aki interneten közvetítve tartott meg egy-egy előadást. A dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház korábbi előadásait vetíti online stream formában a Szegedi Nemzeti Színház pedig a társulat egyik legsikeresebb produkcióját, a Szentivánéji álom című előadást március 31-ig elérhetővé tette YouTube csatornáján. A Miskolci Nemzeti Színház úgy döntött, hogy minden héten csütörtökön nyilvánossá teszi korábbi előadásainak egyikét 19 órától Facebook csatornáján, amelyet 24 órán keresztül nézhetnek meg az érdeklődők. A következő online előadás március 26-án 19 órától az Édes Anna lesz. A Soproni Petőfi Színház pedig Páholy című magazin műsorának adásait mutatja be a Pro Kultúra csatornáján.

A kialakult helyzet egy teljesen új produkciót is életre hívott, így született meg az Első Magyar Karantén-színház, ahol színészek, zenészek, előadóművészek találkozhatnak egymással, hogy egyszeri és megismételhetetlen produkciókat hozhassanak létre, amit a TRIP Hajó csapata rögzít és Facebookon közvetít. Természetesen a színházi dolgozók a gyerekekre is gondoltak. A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház MobilMesék címmel indított online sorozatot. A színház művészei naponta egy-egy mesével, verssel, dallal jelentkeznek, amit YouTube csatornájukon és Facebook oldalukon minden nap 15 órakor tesznek közzé.

A képzőművészet, kiállítások kedvelői sem maradnak élmények nélkül, hiszen teljes tárlatok váltak virtuálissá az utóbbi napokban. A Ludwig Múzeum kiállításai ugyan jelenleg nem látogathatók, de akik nem tudták megtekinteni esetleg a Dead Web – The End című tárlatot az intézmény történetében először az egész kiállítás anyaga képekkel és műleírásokkal együtt elérhető a Ludwig honlapján. A Petőfi Irodalmi Múzeum is a virtuális térbe költözött és a "Zárt múzeum, nyitott tartalom!" jelszóval folytatja a működését. Az intézmény frissülő digitális tartalmairól a PIM honlapján, valamint a múzeum hivatalos Facebook oldalán adnak hírt. Archív adatbázisukból többek között virtuálisan bejárhatóvá tették honlapjukon a 2017-ben, Szabó Magda 100. születésnapja alkalmából készült Annyi titkom maradt... című kiállításukat.

A Szépművészeti Múzeum és tagintézményei, a Magyar Nemzeti Galéria, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum és a Vasarely Múzeum március 17-től határozatlan időre szintén bezártak, ám ők is igyekeznek minél több tartalmat digitálisan megosztani közönségükkel. Hétfőtől virtuálisan bejárható a Magyar Nemzeti Galéria Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyánszkyig című kiállítás az intézmény honlapján, valamint a Szépművészeti Múzeum oldalán is számos tematikus túra mutatja be a múzeum gyűjteményét. A történelem kedvelők már a gyulai várat és az Almásy-kastélyt is megnézhetik online, hiszen a kiállítóhelyek szintén csatlakoztak a #maradjotthon akcióhoz.

Ha elég figyelmesen böngészünk online tárlatvezetéseken is részt vehetünk. Néhány napja például Kudász Gábor Arion WORKOUT - a fine sense of patriotism című kiállításába tekinthettünk be, egyenesen a Faur Zsófi Galériából. A Hybridart Management Facebook oldalán pedig a jelenleg szintén nem látogatható Fresh Meat fotókiállítás kilenc alkotóját mutatják be egyenként. Fokozatosan egy másik műfaj irányát megközelítve, március 24-én az A38 Hajó és a PIM közös estjén Lovasi András beszélget Horváth László Imrével a világvége és a művészet kapcsolatáról.

Ha hiányzik a koncerthangulat és a zene:

Az A38 színpadáról jelentkezik élő közvetítéssel a Carson Coma március 25-én. Számíthatunk zenére, de a fiúk a nézők kommentjeire is reagálnak majd az interaktív koncerten, ami így néha sztorizgatásokba is átcsaphat. Móser Ádám harmónikás minikoncertekkel igyekszik színesíteni a kanapé karanténban töltött napokat vagy éppen a dolgos hétköznapokat. Mindennap 17 órakor az erkélyen ad koncertet, amit Facebook oldalán hallgathatunk meg. A Budapesti Fesztiválzenekar is mindennapos kamarakoncertet ad, amit weboldalán közvetít 19:45-től.

A Tankcsapda talán elindított valamit, amikor pénteken Debrecenben "zárt ajtók mögött" adott koncertet, amit YouTube-on követhettek a rajongók. Addig pedig amíg nem csatlakozik még több zenekar az online bulik kezdeményezéshez jó alternatívát nyújthatnak az otthoni koncertezéshez a Müpa felvételei. Március 14-én ugyanis mindenki számára megnyitott a Müpa Budapest digitális médiatára, ahol 80 HD-minőségű koncertfelvétel és több mint 40 irodalmi est felvétele tekinthető meg. Egészen friss kezdeményezés a Maradj Otthon! fesztivál, ahol a legnépszerűbb hazai fesztiválok, rendezvények és szervezőik, előadók, zenészek, klubok fogtak össze egy kampány keretében, hogy közösen buzdítsák közönségüket az előírások betartására. Facebook oldalukon rendszeresen elérhetőek lesznek a Maradj Otthon! fesztivál projekt résztvevőinek tartalmai, előadók otthoni felvételei, házi koncertek, studió közvetítések.

Minden napra kell egy "mese"

A felolvasók sorát már egészen sokan erősítik, így könnyedén gyűjtöttünk össze néhány művészt, alkotót akiknek az előadásai közül bátran válogathatunk. Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar Facebook oldalán mindennap 16:30-tól mesét olvas a gyerekeknek Farkasházi Réka. Esténként Simon Márton költő olvas közönségének Instagram oldalán körülbelül 21 órakor. Epres Attila 23 órakor Ambrose Bierce novelláival csatlakozik a felolvasók sorához.

A Művészek az Otthoni Oktatásért (MOTTO) egy egészen új szervezet, amely az otthoni oktatást hivatott segíteni azzal, hogy a projekhez csatlakozó művészek a tananyag részeit képező műveket olvasnak fel. A videókat mindenki otthonában rögzíti ezt követően, a MOTTO oldalára kerülnek fel az elkészült anyagok.

Tanuljunk valami újat

Ha úgy döntenénk, hogy az otthon töltött időnket valami új hobbi, tevékenység, elsajátítására fordítanánk, erre is számtalan lehetőséget találhatunk. A FessNeki online óráin festeni tanulhatnak gyerekek és felnőttek. A Hepphabit szervezésében online varrószakkör is indult, ahova mindenkit várnak, akinek van varrógépe heti egyszer keddenként 17-19-ig. Hétfőnként a Hangforrás Produkció online zene és zenetechnikai kurzust indít, ahol 18 és 19 óra között a zenetörténet, zene és kultúra, akusztika, zeneelemzés, zenetechnika, studió és koncert eszközök, valamint a házi zenekészítés témáiba tekinthetnek be az érdeklődők teljesen ingyen.

Szabi a Pék Facebook oldalán a kenyérsütés rejtelmeibe avatja be élő közvetítéseivel a nézőket, ahol a közös kovász készítéstől a kedvenc kenyér receptek elkészítéséig jutnak majd el a résztvevők. Akiknek pedig eddig nem sikerült, most itt a lehetőség megtanulni, hogyan rajzol állatokat egy profi. Agócs Írisz illusztrátor Facebook oldalán már bemutatta, hogy rajzolhatunk tacskót, lajhárt vagy medvét és tengerimalacot is, amiket vissza is nézhetünk.

Ha mozgásra vágyunk:

Talán lehetetlennek tűnő kihívás a négy fal között sportolni, mozogni. A sport komplexumot, edzőtermek bezártak ugyan, de az edzők, trénerek nem ülnek tétlenül. Lehetőségeinkhez mérten csatlakozhatunk reggeli jógaórákhoz, erősítő edzésekhez, délutáni zumbához vagy gyerekeinkkel közösen végezhető sport foglalkozásokhoz. A SpinRacing és BombAnita otthoni spinning edzést kínál Facebookon azoknak, akiknek van otthon biciklijük. Ha nincs otthon spinning kerékpárunk a Fittbike Spinning bérelhető eszközöket is kínál, így azonban a pénztárcánkba kell nyúlnunk, viszont folytathatjuk megszokott edzésformánkat a karantén idején is.

A Zumbásoknak sem állt meg az élet "Táncolj otthon is" jelszóval zumbázhatunk pörgős zenékre FittJetivel Facebook oldalán. A CrossFit Everybody délelőttönként 10 órától tart ingyenes online edzéseket szintén Facebookon. Egyedülálló online capoeira órákon gyerekünkkel vehetünk részt a gyerek:tér szervezésében. A foglalkozáson zenélést, játékot és mozgást ígérnek a capoeira alapjaival minden kedden és pénteken 9:30-tól 10 óráig ingyenesen. A jóga szerelmeseinek sem kell lemondania napindító vagy épp a napjukat lezáró közös gyakorlatokról. Több jóga studió indított ingyenes online órákat, többek között a YogaArt műhely Facebook oldalán élő adásban minden nap 17:30-tól 18:30-ig jógázhatunk. A leírás alapján otthonról kutyával, macskával vagy akár gyerekkel is csatlakozhatunk és az óra végén a kommentben feltett kérdéseinkre is választ kaphatunk.

Mozi helyett, filmezős esték

Gyakran választjuk a filmezést kellemes otthoni időtöltésként. A Magyar Filmadatbázis száz filmet válogatott össze, amelyeket ingyen és legálisan nézhetünk addig, amíg zárva tartanak a mozik, így egy új lehetőséget kínálva a kedvelt előfizetéses streaming szolgáltatók mellett.

Ahogy már írtunk róla, most közös érdek, hogy mindenki a lehetőségeihez mérten tegyen a vírus terjedésének meggátolásáért és csökkentse a személyes kontaktjait. Jakab Ferenc, a koronavírus-kutatócsoportot irányító professzor szerint ez lehet az egyetlen hatékony lehetőség, így rendkívül sok múlik az egyén hozzáállásán. Nem egyszerű feladat a 21. század rohanó világában otthon maradni és esetleg lassítani, rugalmasan átformálni a hétköznapok rendjét és új szokásokat kialakítani. A modern lehetőségeknek köszönhetően azonban egyre több dolgot intézhetünk el az online térben és már a virtuális sport és szórakozás sem lehetetlen, ami lényegesen könnyebbé teheti ezt az időszakot.

Címlapkép: Getty Images