Veszik a konzolokat, mint a cukrot: rengeteg fogy a járvány alatt

Ahogy a portál írja, immár több mint két hete az ország jelentős része otthonról dolgozik, és melón kívül sem nagyon mozdul ki az ember. Ez egy idő után unalmassá válik, sokan pedig a virtuális térbe menekülnek az unalom, vagy éppen a főnök elől. Játszani nem csak a laptopon, számítógépen lehet, egy konzol általában sokkal praktikusabb. A Pénzcentrum most körbekérdezte a nagy elektronikai boltokat, hogy mennyire repült rá a home office-oló ország a játékgépekre, programokra, tartozékokra.

Előbb a munka, aztán a szórakozás

Az eMAG konkrétan azt tapasztalta, hogy a vészhelyzet első napjaiban inkább az otthoni munkavégzést és az otthoni tanulást segítő termékek kereslete nőtt ugrásszerűen - tehát a vásárlók első körben azon voltak, hogy otthon kényelmesen el tudják végezni a munkájukat. A bolt szerint azonban az utóbbi napokban már a kényelmi és élvezeti termékek kerslete is megugrott, amelyek között fontos szerepet játszanak a videójátékok és konzolok. Emellet a tájékoztatás szerint a kényelmesebb, gaming székek is szépen fogynak.

Az ExtremeDigital tapasztai szerint a koronavírus-helyzet bevezetésével párhuzamosan nőtt a játékgépek forgalma: egy átlagos időszakhoz képest háromszorosára nőttek az eladásaik - bár ehhez a Boxing day akciós kampány is hozzájárult, amely pont az iskolabezárások bejelentését követő hétvégére esett. A legtöbben a Microsoft Xbox One All Digital modellt keresték - ez az optikai meghajtó nélkül, letölthető játékokat futtató modell. A Sony PlayStation konzolok közül a Pro változat a legkelendőbb. A kiegészítő termékeknél egy van - Xbox One kontroller Windows 10-et futtató PC-khez -, ami kimagasló eladásokat produkál, ez viszont már a járvány előtt is szépen fogyott.

Kiugróan magas volt a kereslet a játékkonzolokra az Alzánál is. A 12. héten, március 16. és 22. között 450 százalékkal nőtt az eladott darabszám a tavalyi hasonló időszakhoz képest - ugye, a vészhelyzetet március 11-én hirdette a kormányzat, 16-ától pedig az iskolák is digitális oktatásra váltottak. Az áruház elárulta, hogy náluk is inkább a munkához szükséges kiegészítőtermékek pörögtek: a legnépszerűbb ilyenek Magyarországon a memóriakártyák, webkamerák, egerek és a flash drive-ok.

A MediaMarkt forgalmában a szórakoztató elektronikai cikkek területén a konzolok esetében tapasztalható nagyobb mértékű növekedés, de ez elmarad az év csúcsidőszakának tekinthető karácsonyi forgalomtól. A szoftverek és a különféle előfizetések iránti kereslet nem mutatott növekedést az elmúlt hetekben kifejezetten az otthontartózkodás miatt

Veszik a játékokat, mint a cukrot

Ha már valaki beruház egy konzolba, akkor nyilván hozzá tartozó játékokat is vesz, na meg előfizetést is, hogy lehessen online is csapatni a barátok, vagy a szintén otthonról dolgozó kollégák ellen - erről is megkérdeztük az üzleteket. Az Alza elárulta, hogy ők PS Plus, Xbox Live, Xbox Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate előfizetéseket értékesítenek, és az előfizetések eladása a 12. héten, március 16. és 22 között 190 százalékkal emelkedett. Ráadásul most indult egy Xbox-akciójuk is, úgyhogy további növekedésre számítanak. Megküldték a listát is azokról a játékokról, amelyek nagyon mennek a webshopban: a nemrég megjelent Doom Eternal viszi a prímet, a top 10-es listába több platformon (Xbox, PS4, PC) is bekerült. Emellett a legkeresettebb játékok között több Nintendo Switchre kiadott program is van, a lista első helyén konkrétan egy állatos gyerekprogram áll.

Az Extreme Digitalnál csak fizikai lemezes játékokat árusítanak - illetve online előfizetés aktiválásra használható voucher-eket. A lemezes játékok forgalma terén 15-20 százalék körüli növekedést érzékelnek.

Címek tekintetében a "húzócímek", tehát a legnépszerűbb játékok fogynak a legjobban, illetve a promóciós áron kínált játékok. Például a GTA V, a Red Dead Redemption 2, vagy a The Division 2 és a Forza Horizon 4. A konzolos online szolgáltatások előfizetéseinél az EDigital nem érzékeli, hogy nőtt volna az eladás, de ez nem meglepő szerintük, hiszen sokan ezeket eleve online aktiválják, és náluk csak a gépet, játékot vásárolnak.

Az eMAG is úgy tapasztalja, hogy a konzolok és a játékok iránti kereslet is nőtt az utóbbi napokban az azt közvetlenül megelőző időszakkal és a tavalyi év ugyanezen időszakával összehasonlítva is. Konzolon és PC-n is egyértelműen a FIFA20 az utóbbi időszak legnépszerűbb játéka az eMAG-vásárlók körében.

Őket is érinti a járvány

A járványhelyzet miatt minden nap 15 órakor bezárnak az Extreme Digital üzletei, de a futáros és csomagautomatás átvétel ezt követően is lehetséges. A vásárlás biztonságának biztosításáért minden tőle telhetőt megtesz a cég: futárai és a munkatársai számára maszkot biztosít, folyamatosan egészségügyi méréseket végez a körükben, a munkafolyamatokat pedig úgy szervezi, hogy a lehető legizoláltabban végezhessék el azokat a dolgozók. A vállalat raktáraiban egy külsős céggel minden nap kórházi fertőtlenítéssel védi az árut, csomagokat és berendezéseket a kórokozóktól, az itt dolgozóknak pedig maszkot és kesztyűt kell viselniük. Minden telephelyen és a raktárakban is napi négyszer végeznek takarítást, minden közös helyiségben, érintkezési ponton elérhetők kézfertőtlenítők.

Külön tájékoztató oldalt hoztak létre a koronavírus kapcsán, ezen minden szükséges tudnivaló megtalálható a biztonságos vásárláshoz, és ismertetik a telephelyeinken és üzleteinkben bevezetett biztonsági intézkedéseket is. Az üzletben való átvétel esetében az alábbiakat javasolják a vásárlóknak:

Javasoljuk, hogy akkor gyere be a szaküzletbe, ha el tudod kerülni a tömegközlekedést (biciklizz, sétálj, rollerezz be hozzánk)

Legyél türelmes, kollégáink védőfelszerelésben segítenek a sorszám húzásban és a beengedésben, figyelve arra, hogy annyi vásárló tartózkodhat bent az üzletben, amennyit egyszerre ki tudunk szolgálni.

Válaszd a bankkártyás fizetést a készpénz helyett!

Légy türelmes, a Te érdekeidben cselekszünk!

A házhoz szállítás esetében pedig az alábbiakat:

Moss alaposan kezet átvétel előtt és után!

Vedd át a lakáson kívül a terméket!

Raktárainkban és szállítási pontjainkon védőfelszerelésben és szigorú egészségügyi ellenőrzések alatt dolgoznak kollégáink,

Húzz kesztyűt az átvételhez!

Használj saját tollat az aláíráshoz!

Az Alza Róbert Károly körúti Showroomjában fertőtlenítőszeres tisztítást végeznek óránként, az alkalmazottaknak védőfelszereléseket biztosítanak, illetve antibakteriális géllel, szappannal és egyszer használatos fertőtlenítő kendőkkel látják el őket. Ezen kívül az Alza.hu egy teljesen érintkezés nélküli eladást alakított ki a bemutatótermében, amely a kihelyezett számítógépeken keresztül működik, így online segítséget lehet kérni a termékek elérhetőségéről, tulajdonságairól. A nyitvatartási idő nem változott, de délután 3 óra után csak a rendeletek által engedélyezett termékeket, pl.: tisztítószerek lehet átvenni. Az ügyfeleket arra kérik, hogy tartsák egymás között a megfelelő távolságot, és szabályozzák, hogy egyszerre hány ember lehet a bemutatótérben.

A MediaMarkt 32 áruháza március 17-től minden nap 15 óráig tart nyitva, a webáruházi rendelés és a megrendelt műszaki cikkek kiszállítása azonban továbbra is zavartalanul üzemel. A MediaMarkt vásárlói, és kollégái egészségének védelme érdekében emellett áruházaiban gyakori, napi többszöri fertőtlenítést végez, továbbá az áruházakban és logisztikai központban dolgozó munkatársak számára a műszaki áruházlánc maszkot és kézfertőtlenítőt biztosít, mely egyszerre szolgálja vásárlói és munkatársai védelmét. A vállalat továbbá a személyes kontaktust és az egymással való találkozások számát a minimálisra korlátozza munkatársaink számára, vásárlói figyelmét pedig az áruházakban kihelyezett tájékoztatók segítségével is felhívja a higiénés szabályokra és azok betartására.

Az eMAG.hu jelenleg nem rendelkezik Magyarországon fizikai képviselettel, így a bevezetett intézkedések kizárólag a kiszállításokat és az eMAG munkatársait érintik. Az alábbi intézkedések léptek érvénybe a veszélyhelyzet idejére:

Központi irodaházunkat és raktárainkat rendszeresen és alaposan takarítjuk.

Alaposan kezet mosunk minden adandó alkalommal.

Alapos egészségügyi ellenőrzésnek vetjük alá raktárainkban és központi irodaházunkban dolgozó kollégáinkat.

Kollégáinknak maszkokat és kesztyűt biztosítunk.

Termékeinkre és áruinkra kiemelten figyelünk, tisztítjuk a kiszállított csomagokat!

Szabályozzuk az egy helyiségben tartózkodók létszámát.

A partnerekkel való személyes találkozásokat minimumra korlátozzuk.

Ügyfeleinknek a következőket javasoljuk a rendelés biztonságos átvétele érdekében:

Fizessenek bankkártyával online, hogy elkerüljék a készpénzzel való érintkezést! Így csökkenthetjük a fertőzés veszélyét.

Legyenek körültekintőek a csomagátvétel körülményeire a házhozszállítás során!

Mossák meg a kezüket a termékek átvétele előtt és után!

Húzzanak kesztyűt és maszkot!

Rendelésüket a lakásukon kívül vegyék át, amennyiben lehetőségük van rá.

