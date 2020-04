Lovasi András elárulta: augusztusi időpontban gondolkodik az orfűi fesztivál

A portál videójában Lovasi András zenésszel és Földesi Eszter színésznővel beszélgetett az otthon töltött időről és a későbbi terveikről. A pár két hete otthon van és elárulták, hogy a tévhitekkel ellentétben ők például kevesebbet veszekednek, mint eddig.

Földesi Eszter szerint az egymásra való figyelem nemcsak a magánéletben, hanem a szakmák között is nagyobb hangsúlyt kap most.

A szakmák között lett egy átjáró, így hogy több időnk lett és megnyíltak az ajtók, ezért jobban figyelünk egymásra.

Lovasi elmondta, hogy mivel asztmás, ezért a koronavírus kapcsán veszélyeztetettnek számít, ezért a családja aggódik érte.

A portál kérdésére, hogy a szakmák közötti átjáró és az egymásra fordított nagyobb figyelem, valamint a vírus kapcsán megváltozott állapotok mennyire lesznek tartósak, a színésznő úgy fogalmazott: "elemzések is mutatják, hogy sem gazdasági sem más szempontból nem lesz olyan a világ a koronavírus után, mint amilyen előtte volt. Az emberek élete, gondolkodása és hozzáállása nem lesz teljesen olyan mint korábban."

Van egy esély arra, hogy az a fajta globalizáció, amely sok káros hatással operált az utóbbi időben az megáll, visszarendeződik és elkezdünk ésszerűen működni

- mondta Lovasi András.

Lovasi zenekarának a Kiscsillagnak nem rég jelent meg a friss albuma, amelynek tavaszi lemezbemutató turnéja a koronavírus miatt elmaradt. A portál azt kérdezte, hogy a nyárral kapcsolatosan vannak-e már tervek, tudnak-e valamit a fesztiválokról, nyári projektekről.

Lovasi András a Fishing on Orfű fesztivál szervezőjeként az orfűi fesztivál jelenlegi helyzetéről beszélt:

Mivel mi egész évben béreljük a campinget megtehetjük, hogy új időpontot keresünk, így már van "B" és "C" tervünk is. Most elsősorban egy augusztusi időponton gondolkodunk.

