Tilos kirándulni? így biztosan nem szeged meg a kijárási korlátozást

Fontos kiemelni, hogy az erdők látogatása a 2020. április 1-jén hatályos kijárási korlátozás értelmében nem tiltott. A turistautak, a parkerdők, az erdei tanösvények látogathatóak.

A 2020. március 28. és április 11. közötti időszakra érvényes rendelet értelmében kirándulni egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen, másoktól legalább másfél méter távolságot tartva lehet.

Napközbeni kiscsoportos felügyelet alatt engedélyezett a kiskorú gyermek kísérése is. Azonban, aki csak teheti, az továbbra is maradjon otthon! Ha valaki mégis kimegy a szabadba, a járványügyi intézkedések egyik leginkább jelentős pontja, hogy kerülje a csoportosulást, ami az erdőben, a kirándulások alkalmával is érvényes.

Az erdőgazdaságok azt javasolják, hogy mindenki alaposan tájékozódjon indulás előtt és ebben az időszakban kerüljék el a turisztikailag frekventált kirándulóhelyeket. Itt az ideje most inkább olyan helyen túrázni, ahova eddig esetleg nem jutottak el. Az erdőgazdaságok honlapján, vagy a termeszetjaro.hu oldalon számos célpont közül választhatunk, de elővehetjük a polcról a papír alapú térképet, turistakalauzt is.

A Zalaerdő közleményében arra is felhívja a figyelmet, hogy a járványügyi intézkedések mellett nem szabad elfelejteni az erdő látogatására vonatkozó általános szabályokat sem, amelyek közül a legfontosabbak:

Ahol behajtani tilos tábla áll, vagy erdészeti sorompóval találkozunk, azt az erdei utat csak gyalog, lóval vagy kerékpárral szabad használni. Autóval, túramotorral, crossmotorral, quaddal, egyéb motoros járművel pedig tilos!

Az erdőn munka, az utakon faanyagszállítás folyik. Fokozott óvatosságra kérünk mindenkit! Az erdőgazdaságok honlapján a munkálatok miatti aktuális figyelmeztetések megtekinthetőek, az erdőterületen pedig figyelemfelhívó táblák is jelölik azokat a szakaszokat, ahol ne, vagy csak nagy körültekintéssel túrázzanak!

Az erdei rakodókon felhalmozott, elszállításra váró faanyag nem játszótéri eszköz! A farakásokra felmászni tilos, balesetveszélyes!

Az erdőben nem parkoló minden szabadnak látszó terület, rét vagy tisztás! A tavaszi vegetációs időszakban a növények érzékeny fejlődési szakaszba érkeznek, ne tiporjuk le őket! Kérjük, hogy a kijelölt, nyitva lévő parkolókat használják!

Kutyát csak pórázon szabad sétáltatni. Az erdő a vadon élő állatok természetes élőhelye, az ebek zavarhatják őket. Emellett a vadbetegségek egy része veszélyes a háziállatokra is, a kontaktust kerülni kell. Gondoljunk azokra a túrázókra is, akik esetleg félnek a kutyáktól.

Az erdőben tüzet gyújtani csak az arra kijelölt helyen szabad, ha nincs tűzgyújtási tilalom. Tűzgyújtási tilalom esetén a kijelölt helyeken is tilos.Tűzgyújtási tilalomról szóló aktuális információk a www.erdotuz.hu oldalon olvashatóak, illetve mi is írtunk róla, hogy hét megyében jelenleg nem szabad tüzet gyújtani.

Az erdei etikett egyik alapvető pontja, hogy nem szemetelünk az erdőben. Amit magunkkal hoztunk, azt vigyük is haza!

