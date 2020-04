Hatalmas beruházás: elkezdődött a kaposvári Interspar építése

Többféle üzlet, szolgáltatás áll majd a vásárlók rendelkezésére

Az összesen mintegy 11 000 négyzetméter hasznos alapterületű központ megvalósítása két részből tevődik majd össze: létrejön egy INTERSPAR-t is magába foglaló épület közel 6 600 négyzetméteren, modern eladótérrel és az üzemi területekkel; emellett egy vele szoros kapcsolatban álló, másik szakáruházi épületben számos üzletből álló kereskedelmi egység várja majd a vásárlókat több mint 4 400 négyzetméteren.

Az üzletterek külső- belső kialakítása, a felületképzések, burkolatok a SPAR új standardja szerint készülnek. Az árkád felőli homlokzati szakaszon végigfut az úgynevezett „mall utca”, amihez az információs pult, a pénztár felügyelet és a SPAR integrált melegkonyhás vendéglátó egysége kapcsolódik. A beforduló sarokszárnynál modern, jól felszerelt játszótér és zöldfelület nyújt majd kikapcsolódást a családos vásárlók számára. A parkolást 560 darab felszíni várakozóhely biztosítja, köztük elektromos autó töltési lehetőséggel is felszereltek.

Környezetbarát áruház épül

A SPAR Magyarország üzletpolitikai koncepciójának része az épületek külső-belső megjelenése mellett a környezettudatosság, ami nagy hangsúlyt kapott a tervezés során. Az energiatakarékos LED világítástechnológia mellett a bevásárlóközpont hűtő-fűtőrendszere környezetkímélő, a hulladékhőt is hasznosítani képes szén-dioxidos hűtőközegű hőszivattyús rendszer lesz.

Az új áruház az élet minden területén illeszkedik Kaposvár elképzeléseihez

Hiszünk abban, hogy a kaposváriak úgy kaphatják meg a legtöbbet és a legjobbat, ha az élet minden területén versenyhelyzetet teremtünk. Igaz ez a munkaerőpiacon a bérekre, de igaz a közszolgáltatások és kereskedelmi szolgáltatások terén is. De az INTERSPAR áruháznak nemcsak ezért örülünk, hanem azért is, mert végre sikerül a Mező utcai csomópont környékét is rendbe tennünk és olyan szintűre fejleszteni, amely méltó a szinte teljesen megújult városunkhoz

– hangsúlyozta Szita Károly, Kaposvár polgármestere.

Valódi vásárlói élmény és minőségi termékválaszték

A somogyi megyeszékhelyen és környékén élők régi álmát váltjuk valóra a beruházással, amelynek keretében rendkívül korszerű, környezetbarát INTERSPAR hipermarketet építünk Kaposváron. A beruházásunk nagysága megközelíti az ötmilliárd forintot és összesen 90 új munkahelyet teremtünk. A mintegy 20 ezer terméket kínáló hipermarketben az aktuális, valódi vásárlói élményt szem előtt tartó SPAR enteriőr koncepció szerint alakítják majd ki az eladóteret, valamint az itt felszerelt berendezéseket

– mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

A tervek szerint 2021-ben nyílik meg az új INTERSPAR

Kereskedelmi létesítményt építeni izgalmas és összetett feladat, a több ezer vásárló minden nap minőségellenőr is egyben. Ezért az épületnek kifogástalan minőségben kell felépülnie, a nagyfokú igénybevételt jól kell bírnia. Az eddigi tapasztalataink összessége segíti a projektcsapatot a magas igényszint teljesítésében

– tette hozzá Bajnok Sándor a Market Zrt. műszaki igazgatója.

A Market Építő Zrt. legutóbb 2017 első negyedévében adott át INTERSPAR hipermarketet Érden. A rendkívül rövid kivitelezési idővel számolt kaposvári hipermarket ütemterv szerinti műszaki átadás-átvétele várhatóan 2020 év végén fejeződik be. Ezzel megoldódik a forgalmas csomópont évtizedes problémája is, így a folyamatosan szépülő városban ezt a területet egyaránt sikerül rehabilitálni. A felépülő kaposvári áruház a 35. hazai INTERSPAR lesz a SPAR hálózatában.

