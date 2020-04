Nincs kész a húsvéti dekoráció? Online ad tippeket a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum

Nienhaus Rózsa, a múzeum vezetője közölte, hogy a Baranya megyei faluban található, idén létrehozásának huszadik évfordulóját ünneplő múzeum tavaszra megújította kiállítási anyagát, amely interaktív elemekkel is gazdagodott, az újdonságokat azonban terveikkel ellentétben a kijárási korlátozás miatt most húsvétkor élőben nem, csak online tudják a látogatók elé tárni.

A múzeum és az ott őrzött értékek bemutatása mellett a húsvéti készülődést is segítik a www.tojasmuzeum.hu honlapon és az intézmény Facebook-oldalán.

Így például nemcsak a képgalérián keresztül inspirálódhatnak az érdeklődők, hanem hímestojás-mintalapokat is letölthetnek, amelyek lépésről lépésre segítik a kezdőket is a tojásírásban. Emellett a közismert sudoku alapjain nyugvó, Hímestojás Négyzet nevű játék is megtalálható a honlapon

- jelezte az intézmény vezetője.

Kitért arra, hogy a hagyományos ifjúsági tojásfestő versenyükön kívül idén jubileumi rajz- és irodalmi pályázatot is hirdettek gyerekeknek. A szintén a honlapon részletezett pályázattal az a céljuk, hogy a bezártságban lévő felső tagozatos gyerekeket alkotásra ösztönözzék. Nienhaus Rózsa felidézte, hogy a múzeum megújulása tavaly kezdődött a kiállítás átrendezésével: négyezer tárgyat tisztítottak meg és helyeztek így vissza a vitrinekbe és tárolófiókokba, de gazdagodott a tárlat egy érintőképernyős kijelzővel is, valamint Krisztus keresztútjának kézi karcolással, libatojásokon megjelenített stációi is láthatók lesznek a múzeumban a járványt követően.

A Míves Tojás Múzeumot 2000-ben a zengővárkonyi tájház pajtájában nyitották meg, az egyedülálló gyűjtemény mintegy 2400 kiállított és további 2100, tárlókban őrzött darabot tartalmaz.

Az intézmény anyagának különleges darabjai közé tartoznak úgynevezett utaveszett, hucul mintás, karcolt, bőcsi írott, viaszlevonatos, temperával festett, patkolt, mag- és szalmarátétes, valamint dróttal díszített tojások is.

A múzeum rendkívül népszerű, évente átlagosan több mint 11 ezren keresik fel, és Magyarország mellett számos európai országból, valamint Ausztráliából, Afrikából, Kanadából, Japánból, Kínából, Oroszországból és az Egyesült Államokból is volt már látogatója.

