Most te is segíthetsz: nehéz helyzetbe került a Szegedi Vadaspark

Nekünk vannak a legjobb lá­togatóink

– áll a vadaspark április 16-i közleményében, amiben megköszönik a sok segítséget, amit a támogatóktól kaptak. Azt, hogy mennyire támogató közeg veszi körül a vadasparkotjól bizonyítja az, hogy az elmúlt napokban ugyanis sok állatot örökbe fogadtak, több százezer forint értékben.

A tavalyi évben az örökbefogadásból befolyt összeg közel felét ajánlották már fel magánszemélyek, de egy cég is akad az örökbefogadók között.

Áprilisban eddig 467 százalékkal nőtt az örökbefogadások összege a tavalyi év azonos időszakához képest, és tavaly 10, idén 39 örökbefogadó jelentke­zett. 27 fajt választottak, a legnépszerűbb a jaguár. Zuri, a törpevíziló is jó helyen áll, és továbbra is szeretik a vö­­rös pandát és a pingvineket is

- számolt be róla a portál.

A Szegedi Va­­das­­parkban kétszáznyolc faj több mint ezerötszáz egyede él. Hatvankilenc fajt nemzetközi fajmentő tenyészprogram, törzskönyvi program keretén belül tartanak, számos közülük veszélyeztetett.

A költségeket az utóbbi években nagyrészt fedezték a látogatók belépőjegyei és a vállalkozások által fizetett bérleti díjak, valamint a saját vállalkozások – most azonban bevételek nélkül kell megoldani a feladatokat, fenntartani az állatkertet. A felajánlásokra tehát még nagyobb szükség van, mint általában, az örökbefogadás részleteiről az intézmény honlapján tájékozódhatnak

- hívta fel a figyelmet a lap.

Címlapkép: Getty Images

