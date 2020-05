Jó hír a fesztiválőrülteknek: új időpontra kerül, de nem marad el az EFOTT

Az EFOTT szervezői a kialakult helyzetre való tekintettel megkérdezte közönségét egy kérdőívben, hogy az év hátralévő részében szeretnének-e velü fesztiválozni. A beküldött válaszok alapján a fesztivál ma közleményt adott ki:

Óriási örömhírrel jövünk:

a kérdőív eredmények alapján Ti is legalább annyira szeretnétek idén is EFOTT-ozni mint Mi! Ezért örömmel jelentjük be Nektek, hogy augusztus utolsó hétvégéjén újra bevesszük a Velencei-tavat!

Természetesen továbbra is figyeljük a híreket és a jogszabályokat betartva minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy augusztusban is igazi EFOTT élményt szerezzünk nektek!

Köszönjük a türelmeteket és a támogatásotokat! Jegyinformációkkal hamarosan jelentkezünk!

Címlapkép: Getty Images

