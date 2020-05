Kiderült: csak így strandolhatunk az újranyitott fürdőkben

Kinyitottak a fürdők, de egyelőre csak a kültéri medencéket lehet igénybe venni. Boros László Attila, a Magyar Fürdőszövetség elnöke elmondta, hogy a kültéri medencékben is betartják a távolságtartási szabályokat, így az egy fürdőzőre jutó vízfelület a korábbinak körülbelül a duplája lesz.

Az üzemeltetők folyamatosan követik, hogy mennyien vannak a területükön és azt is, mennyien a medencékben; külön szakszemélyzet figyeli majd, hogy ne legyenek túlzsúfoltak a fürdők.

Elmondta azt is, előjegyzés alapján elindulhat a fürdőgyógyászat, és újra üzemelnek a kültéri csúszdák és játszóterek is. Hozzáfűzte, hogy arra számítanak, a járványhelyzet enyhülésével kinyithatnak a beltéri medencék is, majd később a gőz- és a szaunaszolgáltatást is igénybe lehet venni. Szerinte pünkösdkor nyithatnak ki tömegesen a magyar fürdők.

