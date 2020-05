Újabb kirándulóhely nyitott meg: látogatható a keszthelyi Festetics-kastély madárparkja

Idén nyolc új fajjal gazdagodott a madárpark, többek között emukat és egzotikus kislibákat is simogathatnak a látogatók, de kézből etethetik is a szárnyasokat. A nyitás alkalmából a hétvégén már szabadtéri programokkal is várják a vendégeket.

A Festetics-kastély madárparkja 2016-ban nyitotta meg a kapuit, ahol mintegy 40 vízimadárfajt tartanak, de pávák és fácánok is színesítik a madárállományt. A világ különböző tájain honos madarakkal találkozhatnak a látogatók, többek között Ausztráliából, Dél-Amerikából, Kínából származó egyedekkel, egyebek mellett a világ legkisebb vízimadara, a Hottentotta réce is a park lakója.

