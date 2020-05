Bejelentették: világsztárral és új időponttal érkezik a népszerű fesztivál

Augusztus végén lesz az idei EFOTT, az előzetesen bejelentett Flo Rida már elfogadta az új időpontra történő meghívást és a hazai együttesek többsége is szerepelni fog a programban. A pandémia miatt a fesztivál szervezői piackutatást végeztek a közösségi média felhasználásával, a kérdőívet pár nap alatt mintegy húszezren töltötték ki, a válaszok döntő többsége az EFOTT megtartása mellett szólt.

A szervezők a fesztiválozók véleményének felmérése után úgy döntöttek, hogy amennyiben az egészségügyi helyzet, valamint a rendelkezések lehetővé teszik, augusztus 26. és 30. között megtartják a rendezvényt a Velencei-tó északi partján, a VVSI Velencei Evezőspályánál.

A szervezők várhatóan június 10-re tudják véglegesíteni a programot, mindeközben folyamatosan figyelik a rendelkezéseket a biztonság érdekében. Az már biztos, hogy a világhírű amerikai rapper, Flo Rida ott lesz a 45. Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján, de többek között Horváth Tamás, a Wellhello, a Brains, a Cloud9+, a Hősök, a Kelemen Kabátban és az Intim Torna Illegál is visszaigazolta az új időpontra történő felkérést. Ezen kívül pedig május 23-án az EFOTT Facebook-oldalán élő koncertet ad JumoDaddy és a Margaret Island.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)