Őrület, két koncertet is ad a Tankcsapda: ezekben a városokban lépnek fel hétvégén

Autós koncerteket ad a Tankcsapda: az elsőre május 29-én, pénteken kerül sor Debrecenben a reptéren, utána pedig Székesfehérváron lépnek fel, írta meg a Blikk. Mint mondták, az eseményeken maximálisan betartják a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, és a rajongók is részt tudnak venni teljes biztonsággal.

A Petőfi Rádió reggeli műsorában jelentette be a zenekar, hogy a MOL-lal együttműködésben két alkalommal is színpadra lépnek.

A közönség kocsikban ülve nézheti, ahogy a zenészek a színpadon zúznak, úgy, mint egy autósmoziban.

Lukács László a bejelentés kapcsán kihangsúlyozta, hogy ezeken az "autós mozis bulikon" az összes érvényben lévő egészségügyi szabályozást betartják, és új daluk, a Szüless meg újra mellett természetesen több régi nótát is eljátszanak majd, körülbelül egy bő órányi műsorra lehet számítani. Debrecenben a repülőtéren nagyjából 600 autó fér majd el, a székesfehérvári helyszín befogadóképessége ennek a fele lesz. A tervek szerint egyébként a produkciót interneten keresztül is követhetik a rajongók.

Éppen csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben egy kormányrendelet, ami engedélyezi, hogy a járványhelyzet ellenére a most következő hétvégén autós könnyűzenei koncerteket tartsanak. A rendelet pénteken lép életbe, vasárnap már hatályát veszti, vette észre a 444.

Címlapkép: Getty Images

