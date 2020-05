Ilyenre még nem volt példa: lefújták a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásait

Elmaradnak a Szegedi Szabadtéri Játékok idei évadra meghirdetett Dóm téri előadásai - jelentette be a fesztivál igazgatója pénteken. Herczeg Tamás online sajtótájékoztatóján azt mondta, a fesztivál 1959-es újraindítása óta nem volt példa arra, hogy ne csendüljenek föl a fanfárok a Dóm téren.

A világjárvány azonban "elsodorta" a Szegedi Szabadtéri Játékok idei Dóm téri előadásait.

A jegyüket elővételben megváltó nézők közül azoktól, akik megtehetik, hogy támogatják a nehéz helyzetben a fesztivált, azt kérik, ne váltsák vissza belépőjüket. A belépők szabadjegyre cserélhetők, melyet a következő évadban vagy a fesztivál idei produkcióin használhat föl a közönség, vagy visszaválthatók a fesztivál jegyértékesítő partnerénél online - közölte a színházi szakember.

Herczeg Tamás bízik benne, hogy a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az 1500 néző befogadására alkalmas Újszegedi Szabadtéri Színpadon megtarthatók az előadások. A jelenlegi szabályok alapján így csaknem négyszázan láthatják egy időben a produkciókat, de ez a létszám még bővülhet. Az igazgató úgy fogalmazott, vannak pillanatok, amikor kultúrát közvetíteni nem fiskális kérdés. Fontos, hogy a nézők közösségi formában kulturális élményt kaphassanak, ahogy az is, hogy a művészek újra színpadra állhassanak.

A tervek szerint így bemutatják majd Händel Agrippina című operáját, Moliere Úrhatnám polgárát, valamint a Hófehérke és a hét törpe című mesebalettet.

A Szegedi Szimfonikus Zenekarral egyeztetnek arról, hogy még az idei évben ajándékkoncertet tartsanak a Dóm téren - tudatta az igazgató.

Jövőre az idei évre meghirdetett előadásokat rendezik meg a Dóm téren. Az évad a Jézus Krisztus Szupersztár című rockoperával indul, a Sok hűhó semmiérttel folytatódik a fesztivál Shakespeare-sorozata, visszatér a filmvilág egyik legnépszerűbb vígjátékának színpadi változata, az Apáca show, majd Bernstein West Side Story-ját mutatják be.

Címlapkép: Getty Images

