Drágultak a balatoni strandbelépők: itt a lista, mire számíthatunk idén nyáron

Ahogy a portál írja, a strandokat működtető önkormányzatok, vagy önkormányzati vállalkozások az árak megállapításánál abból indultak ki, hogy a járvánnyal kapcsolatos korlátozások már önmagukban minden strandon csökkentik a várható forgalmat, miközben a plusz feladatok jelentősen növelik a munkaterhet és a kapcsolódó költségeket.

Ezért néhol nem csak a várható haszon, de egyáltalán a nyereséges működés is kérdéses. Erre a kihívásra mindenhol más-más választ adtak. Egyesek az árak emelésével próbálnak javítani a mérleg állásán, máshol arra gondolnak, hogy inkább a korábbi árak megtartásával próbálják ösztönözni a lehetséges vendégeket a strandolásra.

A belépő nagysága szerinti sorrendben első helyen álló füredi 1700 forintos díj éppen eléri a fővárosi hétvégi fürdőbelépők ötven százalékát. A balatoni második helyezett csopaki strand 1600 forintos jegyét a tavalyi díj 60 százalékos emelésével tornászták fel erre a szintre. A harmadik helyen álló siófoki Nagystrand “főszezoni” “hétvégi” 1500 forintos belépődíját a korábbi 1300 forintról emelték ennyire.

A következőkben 21 balatoni település 30 népszerű strandjáról derül ki, hogy milyen árakat alakítottak ki az idei szezonra.

Minden strand esetében azt a díjat vettük alapul, amelyikkel egy alkalommal lehet bemenni a strand területére, de az egész napos tartózkodásra jogosít. Ahol külön díj vonatkozik az elő- és főszezonra, ott főszezoni díjjal számoltunk. A hét eleji és a hétvégi napokra külön tarifát alkotó üzemeltetőknél pedig a hétvégi díjat, illetve annak változását vizsgáltuk

- számolt be róla Győrffy Árpád.

Alsóörsön várhatóan június 6-án lesz a hivatalos nyitás a Községi strandon, addig szabadstrandként használható a strand az alapvető szolgáltatásokkal. A felnőttek tavalyi 900 forintos díját 1000 forintra, 600-ról 650 forintra növelték 11 illetve 8 százalékos emeléssel.

Badacsonytomajon a két strand pénztára pünkösdtől működik a tavalyi árakkal. A felnőtteknek 700, a gyerekeknek 400 forintot kell fizetni a strandolásért Badacsonyban és Badacsonytomajon is a korábbiak szerint.

Balatonakaliban annyit már tudni lehet, hogy a Községi strandra a felnőtteknek a korábbi 700 helyett legalább 800 forintot kell majd fizetni, a gyerekek pedig 400 helyett 450 forintért strandolhatnak egy nap. Az emelkedés 14,3 illetve 12,5 százalékos. A végleges árjegyzékről – akár a fenti díjakat is újragondolva – még nem döntöttek, mert nem tudják, milyen módon lehetne kezelni a bérletesek ügyét a korlátozott befogadóképesség keretei között. Mivel csak július 1-én tervezik a nyitást, van idő a lehetőségek számbavételére.

Balatonalmádiban is a pünkösdi hétvégére nyitottak ki a pénztárak a strandokon. A Wesselényi strandon a felnőtteknek a tavalyi 900 helyett 1000, a gyerekeknek 600 helyett 650 forintot kell fizetni az idei szezonban.

Balatonberényben június 13-án szombaton nyitják meg a strand pénztárait. A kültéri medencét várhatóan június végétől lehet majd használni. A felnőtt belépő árát a tavalyi 700 forintról 800-ra emelték, a gyerekjegy tovább is 500 forint maradt.

Balatonföldváron június 15-én nyit a pénztár a strandokon. Az árak mindkét strandon változatlanok. A Keleti strandon a felnőttjegy 800, a gyerekjegy 300 forint, a Nyugati strandon a felnőttjegy 500, a gyerekjegy 250 forint.

Balatonfüreden az Esterházy strandon a felnőttek egyszeri belépőjegye a korábbi 1400 forintról 1700 forintra emelkedik 21 százalékos növekedéssel. Ugyanitt a gyerekeknek 850 forint helyett 23,5 százalékkal többet, 1050 forintot kell fizetni. A Kisfaludy strandon a felnőttek jegye 950 forintról 1050 forintra nőtt, a gyerekektől pedig 600 helyett 650 forintot kérnek. Az emelkedés 10,5 illetve 8,3 százalékos.

Balatonfűzfőn az idén egy szintre hozták az eddig két külön áron dolgozó Fövenystrand és Tobruki strand belépődíjait. Így a felnőtteknek mindkét helyen 1000 forint a napi belépő, a gyerekeknek 600 forint. A Fövenystrandon a felnőttek díja 11 százalékkal, a Tobruki strandon 25 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.

Balatongyörökön maradtak a tavalyi árak. A felnőttek 1000, a gyerekek 500 forintért strandolhatnak egy napon át.

Balatonlellén a korábbi árakkal nyitják meg június 12-én a Napfény strandot. A felnőtteknek 800, a gyerekeknek 300 forintba kerül majd a belépő.

Balatonszárszón a Központi strandon maradnak a tavalyi díjak, a felnőtteknek 800, gyerekeknek 400 forint lesz a napi belépő. A strand területén pillanatnyilag munka zajlik, ezért június 15-ig zárva lesz. Június 30-ára ígérik a fejlesztés első fázisának befejezését, amiben többek között egy 200 négyzetméteres napozóstég kialakítása szerepel. Június 15-től a strand már látogatható lesz, de amíg a munka zajlik nem kell belépőt fizetni. A pénztárak nyitását legkésőbb június 30-ára tervezik. A település szabadstrandjait addig is lehet használni.

Csopakon is megnyíltak pünkösdre a strand pénztárai. Az egyszeri belépő ára 1000 forintról 1600 forintra emelkedett, a kedvezményes jegy 600 forint helyett 1000 forint lett. Ez a 60 illetve 67 százalékos emelés lenne a legnagyobb az idén, ha nem számolunk két fonyódi strand szabadságának felszámolásával. Csopakon a heti bérletek, 3 napos jegyek, a napi többszöri belépésre jogosító jegy megszűnik, mert ha megtelik a strand, nem tudják garantálni a használatukat. A jövőben éjfél és nyitás között a strand zárva lesz. A 8 órai nyitás előtt lesz egy kétórás ingyenes úszási lehetőség. A csúszda és a légvár használata ingyenes lesz mindenki számára.

Fonyódon jelentős változást hoz az idei év, mert a 7-es főút mellett található Városi strand (Tungsram strand) és a Bélatelepi strand is fizetős lesz az idei évtől. A város központjában lévő Panoráma strandon (korábban Sándortelepi strand) az 500 forintos tavalyi felnőtt belépőt 60 százalékkal 800 forintra emelték. A gyerekeknek 33 százalékos emeléssel a korábbi 300 helyett 400 forintot kell fizetni. A két új fizetős strandon a felnőttektől 500, a gyerekektől 300 forintot kérnek a belépéskor. A strandok pénztárai június 15-én nyitnak.

Gyenesdiáson június 13-án nyitják a strandok pénztárát az előszezoni árakkal. A belépődíjak nem változnak, a főszezonban a Diási Játékstrandon hétfőtől péntekig 1000, szombaton és vasárnap 1100 forintot kell fizetni a felnőtteknek, a gyerek belépő pedig az egész szezonban 500 forint marad. A Lidó strandon hétköznap 650, hétvégén 700 forint lesz a főszezoni felnőtt jegy, a gyerekeket pedig 400 forintért engedik majd be a strandra.

Keszthelyen a múlt évi árakkal kezdődik az idei szezon. Nem zárják ki, hogy később lesz egy 5 százalék körüli emelés, de erről még nincs döntés. A Városi strandra így 950 a felnőtt, 650 a gyerekjegy, a Helikon és a Libás strandon pedig 600 illetve a gyerekeknek 450 forintba kerül a belépő. A pénztárak pünkösdre megnyitnak, hogy a helyiek megvásárolhassák a bérleteiket a szezonra, de az ünnep után be is zárnak, így a strandok ismét sétányként, szabadstrandként működnek június elején. A pénztárak végleges nyitását június 12-ére, hagyományosan az iskolai vakáció kezdetére tervezik.

Révfülöpön pünkösdtől működnek a legfontosabb szolgáltatások a strandon, de belépődíjat csak július 13-ától szednek. A díjak három éve nem változtak, a felnőttek 500, a gyerekek 300 forintért strandolhatnak egész nap a Szigeti és a Császtai strandon is. Abban bíznak, hogy a korlátozott férőhelyek alapján is jut hely mindenkinek a strandon. Igaz, ehhez mindkét strand teljes területét igénybe kell venni.

Siófokon a pünkösdi hétvégére megnyitották a fizetős strandokat is, de belépődíjat még nem szednek. Erről a későbbiekben az időjárás alakulása alapján döntenek. Az önkormányzat az elmúlt napokban többször is azt kommunikálta, hogy a belépődíjak nem emelkednek. Ez azonban nem felel meg a valóságnak, mert a Nagystrandon a felnőttek főszezoni “hétvégi” belépőjét 15,4, a gyerekekét 14,3 százalékkal emelték. A főszezon náluk június 12-től augusztus 30-ig tart, tehát gyakorlatilag addig, mint máshol a teljes szezon. A hétvégét pedig “négynapos munkahéttel” péntektől vasárnapig értik. Az emelés alapján a felnőttek díja a korábbi 1300 helyett 1500, a gyerekeké 700 helyett 800 forint lesz az érintett időszakban. A Sóstói strandon a felnőtteknek marad a 700, a gyerekeknek a 400 forintos “hétvégi” jegy.

Szigligeten is pünkösddel nyitott ki a Községi strand pénztára. A felnőttek a korábbi 800 helyett 1000 forintért használhatják a strandot az idei nyáron, és a gyerekek díja is 25 százalékkal nőtt, 400-ról 500 forintra emelkedett. A járványhelyzet miatt jelentősen átalakult a nyitva tartás rendje. Reggel 5 órától ingyenesen lehet úszni, de 7 órakor el kell hagyni a strandot. A pénztár délelőtt 9 órától este 7 óráig működik a napijegyes árakkal. Este megszűnik a korábbi “szabadstrand” státusz, mert nem tudnák kontrollálni a benntartózkodók számát. Helyette este 7 és 8 között 500 illetve 250 forintos “vacsora” vagy “úszójeggyel” lehet bemenni a strandra. Este 9 órakor mindenkinek el kell hagyni a strandot, amit éjjel zárva tartanak. Jelentős változás az is, hogy az idei évben megszűnnek a különböző kedvezményes bérletek, mert a járványhelyzet miatt korlátozott befogadóképességnél nem lehet garantálni, hogy a vendég a következő nap is használni tudja. De az sem járható út, hogy a kiadott bérletek alapján még tovább korlátozzák a napi jeggyel beengedhetők számát.

Tihanyban a korábban Napfény strandként vagy Hajóállomási strandként ismert Tihany Beachen nem változtak a díjak. A felnőtteknek 500 forintot, a gyerekeknek 250 forintot kell fizetni az egyszeri belépésre jogosító jegyért.

Vonyarcvashegyen a Lidó strand pénztárait június 6-án nyitják. Az árak maradtak a korábbiak. A felnőttek ezer, a gyerekek, nyugdíjasok 500 forintért mehetnek be a strandra, a családijegy 2500 forintba kerül. Új jegyfajta a sétáló jegy arra az esetre, ha a strand szolgáltatásai nyitvatartási időben, az időjárási körülmények miatt nem biztosíthatók. Ezt 300 forintért lehet megvásárolni. Ugyancsak új, hogy a tavaly még általános 25 ezer forintos szezonjegy mellé a gyerekeknek és nyugdíjasok féláron adják ugyanezt. A strandon már tavaly is volt strandi belépésre jogosító kerékpár tároló jegy, ami 3 órai strandi tartózkodásra jogosít. Az ára ennek az idén is 500 forint lesz.

Zánkán június 15-től szeptember 1-ig működik fizetősként a Községi strand. Előtte és utána, illetve a napi pénztárzárás és a másnapi nyitás között sétányként, szabadstrandként lehet használni a fürdő területét. A legfontosabb belépődíjakat 33 százalékkal emelték a korábbihoz képest. A felnőttek így 600 helyett 800, a gyerekek 300 helyett 400 forintért látogathatják a strandot az idei szezonban.

Mint a fentiekből is kiderül, a pénztárak nyitása nagyon változó. Az egyedi döntéseket a kialakult hagyományok, az időjárás alapján várható bevétel, a már lekötött munkaerő és vízimentő szolgáltatás, vagy a strand területén esetleg még zajló fejlesztés határozhatja meg. A belépő nagysága szerinti sorrendnél nem számoltunk a tihanyi egykori Átrium strand helyén kialakított gasztrofürdővel, mert szolgáltatásai nem vethetők össze a hagyományos strandokéval, és mérete alapján sincs komolyabb jelentősége az ötezer forintról induló belépődíjának.

Címlapkép: Getty Images

