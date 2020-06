Nem hétköznapi kiállítás, parkkal és piknikkosarakkal: ide érdemes lesz ellátogatni

A Festeticsek egykori ménesét és a lótartást bemutató szabadidőközpontként születik újjá Keszthely határában a fenékpusztai majorság. A beruházásra 1,364 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a kastélymúzeum, amely a fenékpusztai majorság első fejlesztési ütemében a kiskastély földszintjén a ménest és a lótartást bemutató kiállítást alakít ki, az emeleten pedig múzeumpedagógiai foglalkoztatót hoz létre.

A felújítandó kancaistálló egyik részében a hagyományos lótartást mutatják be, a másikban többfunkciós közösségi teret működtetnek majd rendezvényekkel, időszaki kiállításokkal. Az épületegyüttes déli udvarában a Festeticsek korát megidéző piknikezőt és főúri szabadidőparkot alakítanak ki fényképész stúdióval. A majorság területén lévő kávézóban lehetőség lesz piknikkosarak vásárlására, a helyi termékeket pedig a látogató el is fogyaszthatja a parkban.

Kiemelt attrakciója lesz a majorságnak a menetrendszerűen induló, korhű postakocsijárat, ami a Festetics-kastély parkjából indulva a Fenyves allén keresztül érkezik a fenékpusztai méneshez. A beruházás várhatóan 2021 decemberére készül el.

Címlapkép: Getty Images

