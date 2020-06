Fontos változás érik a Balatonnál: ezen múlik a magyar tenger identitása

A kulturális gazdagság fontos része az immateriális kulturális örökség, amely a hagyományokat, ősi mesterségeket, az identitást és egyéb helyi sajátosságokat foglalja magában. Ezt a gazdagságot gyakran nem értékelik nagyra a globalizálódó világban, így azzal a kockázattal jár, hogy el is veszhetnek ezek az értékek. A Balaton térségében, nemzetközi együttműködésben tervezett Balatoni Ökomúzeum ezért javítaná a kulturális örökségek, valamint a természeti erőforrások fenntartható használatának lehetőségeit.

Támogatja például az állami és magánszervezetei közötti együttműködést, amely képes hozzájárulni az intézményi kapacitások növeléséhez olyan innovatív modellek, stratégiák és gyakorlati intézkedések alkalmazásával, amelyek a kulturális örökség eszmei értékének védelmére és fenntartható használatára vonatkoznak.

A Culturrecovery egy betűszó, ami a kulturális örökség megőrzésére utal. Nem véletlenül kapta ezt a nevet a hat ország közreműködésével indult, nemzetközi projekt, amely a kulturális örökség eszmei értékének megőrzésére és helyreállítására fókuszál Közép-Európában az ökomúzeumokon keresztül. Ezek fontos szerepet játszanak a gazdaság fellendítésében, a helyi sajátosságokban rejlő potenciál kiaknázásában, miközben hihetetlen innovációt is biztosítanak a helyi közösségek számára. A projekt egy olyan programot tervezett, amely egy holisztikus és alulról felfelé építkező megközelítésen alapul, amely integrált és interdiszciplináris módon kezeli a kérdéseket, és elősegíti a helyi közösségek nagyfokú részvételét

– mondta el Dr. Könczölné Egerszegi Zita, a Balatoni Integrációs Kft. környezetvédelmi programigazgatója a HelloVidék kérdésére egy online konferencián. Az említett Culturrecovery projekt megvalósításában hat ország, Szlovénia, Magyarország, Lengyelország, Horvátország, Ausztria és Olaszország összesen kilenc szervezete vesz részt.

– hangsúlyozta Dr. Némethy Sándor, Göteborgi Egyetem munkatársa a Balatoni Fejlesztési Tanács földnapi online tanácskozásán, ahol kiemelte a regionális fejlesztés és a kulturális turizmus lehetőségeit az ökomúzeumok és tájobszervatóriumok révén.

De tisztázzunk ezeket a fogalmakat: az ökomúzeum egy olyan kultúrtáj, melyet olyan nyílt téri múzeumként alakítottak ki, amely egy holisztikus rendszerbe kapcsolja össze a természeti környezetet és annak ökoszisztéma-szolgáltatásait és az adott táj kulturális örökségét szem előtt tartva a hely identitását, nagy mértékben építve a helyi közösségek összefogására és stratégiai együttműködésére annak érdekében, hogy biztosítsa ezen közösségek jólétét és fejlődését.

Ez a közösségi összefogás sok lényeges funkciót tölt be:

Ezzel szemben a tájobszervatórium hivatalos definíciója szerint egy olyan akadémiai, társadalmi, gazdasági, kormányzati szervezeteket integráló platform, amely aktívan elősegíti az Európai Tájvédelmi Egyezmény végrehajtását a kutatás, a változások nyomon követése, a közösségi részvétel és az adatszolgáltatási tevékenységek támogatásával, és feltételezi, hogy bármilyen táj, jellegétől, méreteitől, arányaitól és állapotától függetlenül, pozitív eszköz lehet a fenntartható fejlődés és jólét szempontjából.

Ez a szakmai alapon segítő nonprofit szervezet is számos funkciót tölt be:

A Balatoni Ökomúzeum az ökoszisztéma szolgáltatások és a kulturális örökség fenntartható hasznosítására épülő interdiszciplináris és gyakorlat-alapú kultúrtáj-menedzsment koncepción alapszik. A Balaton ökomúzeumot több, egymásra épülő rétegben tervezzük, ezek a fizikai értékei a kultúrtájnak, melyek természetesen a szellemi örökségnek is egy megfelelő szegmensét hordozzák

– hangzott el a Balaton Fejlesztési Tanács május 15-i online ülésén, ahol a Balatoni Ökomúzeum és a döntéstámogatást segítő Balaton-Bakony Tájobszervatórium létrehozása is szerepelt a napirenden.

Hangsúlyozták, hogy a Balatoni Ökomúzeum területét elsősorban a természeti földrajzi viszonyok alapján határozták meg, amelyek magukban foglalják a Balatont és annak teljes vízgyűjtő területét és a Balaton-felvidék továbbá a Balaton déli partjának geológiai, geomorfológiai, klimatológiai és ökológiai adottságait. Ezek ugyanis döntően befolyásolták a gazdálkodási formákat és a települések kialakulását. A Balatoni Ökomúzeum területe 8500 négyzetkilométer, amelyet a Balaton vízgyűjtő területe, a Balatoni Borrégió borvidékei, a Bakony-Balaton UNESCO Globális Geopark déli, a Balaton földtörténeti kialakulásához szorosabban kapcsolódó része és a Balatoni Kiemelt Turisztikai Térség 2017-ben kijelölt területei alkotnak.

A Balatoni Ökomúzeum többrétegű felépítése tükrözi a kultúrtáj egészét:

A Balatoni Ökomúzeum létrehozásához a szakemberek egy cselekvési tervet dolgoztak ki. Ebben felmérték többek között a természeti erőforrásokat, az épített örökséget, az immateriális örökséget, a humán erőforrásokat, valamint megtervezték a stakeholder-manegementet, áttekintették a közigazgatási és operatív struktúrákat. Megnézték a már meglévő rendszerekhez, például a nemzeti parkokhoz való csatlakozás lehetőségét, kialakították a turisztikai termékszerkezetet és hazai-nemzetközi marketing együttműködését.

