Ezt kár lenne kihagyni: ritkán látott emlékek érkeztek a hevesi városba

A kommunizmus bukására és a kelet-európai nemzetek három évtizeddel ezelőtti antikommunista forradalmára emlékeztet a 30 éve szabadon című utazó tárlatnak az anyaga, amely hétfőtől két héten át Egerben, az Eszterházy téren látható.

A megnyitón Balogh Gábor, a Terror Háza Múzeum történésze arról beszélt, hogy a tablókon nem csupán egy eseménytörténeti összefoglalót láthatnak az érdeklődők.

Olyan személyiségek portréi is feltűnnek, akik a közép- és kelet-európai rendszerváltoztatás történetében kulcsszerepet játszottak vagy játszanak mind a mai napig.

A tárlat tablóin látható képek és installációk arról árulkodnak, hogy harminc éve Közép-Európába valóban visszatért a történelem. Emlékeztetett arra, hogy előtte a Nyugat e régióra még egy megváltoztathatatlanul megszállt övezetként tekintett.

Tíz évvel a rendszerváltás előtt "senki egy lyukas garast" nem adott volna azért, hogy valaha Közép- és Kelet-Európában újra függetlenség és szabadság fogja jellemezni a mindennapi életet

- jegyezte meg.

A három évtizeddel ezelőtti események előzményeire visszatekintve kifejtette: a Szovjetunió számára az 1970-es évek sikersztorinak voltak nevezhetők, miközben a Nyugat ekkoriban önbizalmát, öntudatát veszítette. A nagyhatalmak között 1975-ben, Helsinkiben kötött megállapodás a második világháború lezárása után másodjára is megerősítette: ez a térség a Szovjetunió érdekszférája. Ez a helyzet változott meg gyökeresen a nyolcvanas években azt követően, hogy "a világot megdöbbentve" lengyel pápát választottak a katolikus egyház élére. Karol Wojtyla II. János Pál pápaként történelmet írt azzal, hogy "hangjává vált mindazoknak, akik a vasfüggönyön belül rekedtek".

A világpolitikában Ronald Reagan amerikai és Mihail Gorbacsov szovjet elnök, míg "emberi tényezőként" azok a szovjet megszállás alatt élők váltak meghatározóvá, akik "érezve a kötőfékek meggyengülését, rövid időn belül elszakították azokat"

- tette hozzá.

Mindezeket a történéseket sűríti pillanatképekbe a hétfőtől június 23-ig Egerben látható vándorkiállítás, melynek eredetije Budapesten, a Terror Háza Múzeum előtt tekinthető meg.

Az utazó tárlatot eredetileg 37 helyszínen tervezték bemutatni Magyarországon és a határokon túl. Ebből eddig már több mint tucatnyi megvalósult, ám az új koronavírus-járvány miatt nyolc megnyitó - köztük az egri is - elmaradt. Ezeket igyekeznek folyamatosan pótolni, így a kiállítás hamarosan Salgótarjánban, Kecskeméten és Debrecenben, továbbá Kassán és Komáromban is látható lesz.

