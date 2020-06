Mi kis falunk: forog az új évad, ennyiért vehetsz házat a sorozatból ismert Pajkaszegen

Az RTL Klub nemrég bejelentette, hogy elkezdődtek A mi kis falunk ötödik évadának forgatási munkái - igaz, a veszélyhelyzet miatt a tervezettnél kicsit később, de a már jól ismert helyszíneken. Udvaros Dorottya, Reviczky Gábor és Csuja Imre (a sorozatban és Kati, Janó és a polgármester, Füleki Károly) nagyon örült, hogy újra együtt dolgozhatnak, ahogy ebben a videóban el is hangzik:

Nem csak a színészek, de az egész stáb jókedvűen kezdett bele ismét a munkába. A szereplők és a kreatív vezető szerint is hihetetlen gyorsan eltelt az idő a sorozat kezdete óta, ugyanakkor a sorozat sikere az elejétől fogva töretlen. Udvaros Dorottya és Reviczky Gábor is arról beszéltek, hogy mennyire nehezen viselték az elmúlt hónapokat, amiket sokunkhoz hasonlóan bezártságban voltak kénytelenek tölteni, habár a színésznő szerint a családi kapcsolatoknak kedvezett az együtt töltött időszak. Csuja Imre főleg kertészkedéssel, barkácsolással foglalta el magát.

Az új részek várhatóan ősszel kerülnek majd képernyőre, de hogy pontosan hány részes lesz az új évad, egyelőre nem tudni, írja a Pénzcentrum. 2020 áprilisában ért véget a negyedik évad, abból 18 részt láthattak a rajongók.

Pajkaszeg neve valójában Pilisszentlélek, a valóságban egy alig 300 fős zsákfalucska, ami a Pilis és Visegrádi- hegység festői völgyében helyezkedik el. Budapest felől, Pomáz irányából csak átszállással, de Esztergomból közvetlenül elérhető busszal is a település. Mivel a járatok igen ritkák, így aki mindenképpen szeretné látni a sorozat helyszínét, annak érdemes autóval elindulnia.

Aki pedig - akár a film, akár személyes élmény révén - olyannyira beleszeretett, hogy akár ki is költözne, jó hírünk van: utánajártunk, mennyiért lehet most házat venni ott.

A legnagyobb ingatlanértékesítő portálon böngészve a pilisszentléleki hirdetések között azt találtuk, hogy eladó és kiadó lakás, nyaraló nincs, az eladó házak esetében pedig a 6 találat közül 5 teljesen ugyanaz. Tehát összességében 2 releváns eladó ház van jelenleg a sorozatnak otthont adó településen, az egyik 57 millióért, a másik pedig közel feleáron, 29 millióért. (A statisztikák alapján egyébként Komárom-Esztergom megyében a családi házak átlagos négyzetméterára 247071 forint, ez tavalyi cikkünk alapján egy éve még 190000 forint volt.)

Panoráma, kandalló és boltíves pince: ezt kapnád a pénzedért

Az 57 milliót érő ház 2001-2010 között épült hegyvidéki környezetben, 2019-ben teljes körő felújításon esett át. A duplakomfortos, 3 szintes épület földszintjén 2 garázs található, amikben összesen 4 autó fér el. A ház összesen 270 négyzetméter, 4 + 3 félszobából áll, és van benne edzőterem is. A kilátás panorámás, és ahogy a hirdetésben írják, két (esetleg három) generáció együttélésére alkalmas. Tartozik hozzá egy 627 négyzetméteres telek is, aminek első fele térkövezett, a hátsó részén pedig parkosítás, valamint kerti sütögető és öntözőrendszer kialakítása van folyamatban. Az ingatlanban van kandalló is, a pellet tüzelésű kazán és a lakószobákban elhelyezett légkondicionáló berendezések telefonos applikáción keresztül működtethetőek.

Ezzel szemben a 29 millióra taksált ház alapterülete 55 négyzetméter, a hozzá tartozó teleké 547 négyzetméter. A földszintes, felújított épület valójában egy parasztház, a benne lévő szobák száma 1 + 1 fél. A hirdető azt írja róla, hogy az épület teljeskörűen felújított, de meghagyták a ház régies hangulatát. Jelenleg vendégházként üzemelteti a tulajdonosa, de egy-két fő részére állandó lakhatásra vagy akár hétvégi háznak is alkalmas lehet. A kényelmi fűtést elektromos panelek biztosítják, de a téglakályha is jó szolgálatot tesz a hideg téli napokon. A fürdőszobában infraszauna lett kiépítve, a boltíves pince és az udvar még rendezésre vár.

Megvásárolható ingatlanok mellett lakóövezeti telekből 2 eladó van most Pilisszentléleken: egy 834 négyzetméteres 5,9 millióért, valamint egy 888 négyzetméteres 15,9 millióért – utóbbit „pajkaszegi panorámás, egyedülálló telekként” hirdetik.

Címkép: Wikipedia

