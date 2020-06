Brutális összegek: nem is gondolnád mennyit keresnek a magyar YouTube-sztárok

Ahogy a portál írja, korábban annak jártak utána, mennyit kereshet egy kezdő videós tartalmakkal a YouTubeon, vagy hogy a legsikeresebb TikTokerek mennyit szakíthatnak egy-egy videóval. Ezek a számítások általános kalkuláción alapultak, hiszen az összeg nagyban függ attól, hogy mekkora követőtáborral rendelkezik a magyar influenszer, hány lájkja van, eleve hány poszttal, videóval rendelkezik. Emellett pedig az is számít, miben tud megállapodni a reklámozókkal, szponzorokkal.

A magyar influenszerek fő bevételi forrása az úgy nevezett product placement, vagyis termékelhelyezés. Ez egy olyan fizetett tartalom, amely során az influenszer beépíti a hirdető termékét a következő tartalomba, ami készít, ennek sokféle kreatív módja lehet. Az ilyen hirdetések megjelentetését hosszas egyeztetés előzi meg, a szerződést csak ezután kötik meg és állapodnak meg az árban.

Természetesen léteznek még egyéb bevételi források is, YouTuberek esetében a Google is fizet a videókban elhelyezett hirdetések után, de az influenszerek eladhatják saját termékeiket is, illetve ismertségük révén nyilvános szerepléseken is részt vehetnek kisebb-nagyobb összegekért. Viszont számottevő bevételre a termékelhelyezésekkel tehetnek szert.

Mi szükséges ahhoz, hogy egy influenszer akár minimális összegeket megkereshessen ezzel a módszerrel?

A portál megkereste az egyik hazai influenszerek képviseletével foglalkozó céget a NuHeadz Talent Managementet, hogy kiderítsék, hogyan kereshet valaki product placement megoldással pénzt. Elég-e a népszerűség, sok lájk, vagy ennél több kell? A kérdésekre Horváth Ádám, a Nuheadz Talent Management alapítója válaszolt.

Ez rengeteg tényezőtől függ - ha valaki egy bizonyos szegmensben készít tartalmat (pl. fitnesz) és ezáltal egy jól behatárolható közönséget is ér el (akik rendszeresen használnak táplálék-kiegészítőket), akkor már pár tízezer követőtől felkeltheti egy komolyabb cég figyelmét is ebben a kategóriában. A YouTube-on akár már 10 000 követőtől is izgalmas lehet valaki egy márka számára - ha célzottan éri el a kívánt célközönséget. Ha valaki általánosabb vlogtartalmat készít sok különböző témában, akkor 70 000-100 000 követőtől lehet érdekes egy nagyobb brand számára - persze lehetnek ez alól is kivételek

- ismertette a hazai influenszerek helyzetét a szakértő, és azt is hozzátette, hogy mindenképpen előnynek tekinthető, ha valaki több felületen is aktív, így a YouTube-videóját tudja támogatni Insta posztokkal és Facebook megosztással is. Vagy ha a TikTok-videó mellett még rendelkezésre áll az Instagram is több tízezer követővel.

Mi kell ahhoz, hogy 100 000 forint tiszta bevételre tegyen szert az influenszer egy videó után?

Horváth Ádám szerint akár évek is eltelhetnek addig, amíg valaki terméktámogatáson és egyéb bartereken túl cash alapú megállapodást is tud kötni egy hirdetővel. Hangsúlyozta, hogy itt előnyben vannak azok az influencerek, akiket egy olyan ügynökség képvisel, akiben megbíznak a hirdetők és biztosítani tudja, hogy a szponzorált tartalom a megfelelő minőségben és időben elkészül.

Tapasztalatunk szerint TikTok-on is azoknál a fiataloknak jelennek meg fizetett hirdetések, akik már évek óta használják a platformot és nem egyik-napról a másikra értek el sok követőt. Előbbieknek már sokkal kiforottabb stílusuk van, és ezt a hirdetők is értékelik

- mondta el a szakértő, viszont azt is kifejtette, hogy ma már nagyon nehéz rövid idő alatt nagy számú új követőre szert tenni, ugyanis egyre nehezebben követünk be új oldalakat, embereket a meglévők mellett. Most még a relatív újdonsága miatt a TikTok-on lehet a leggyorsabban a legtöbb új követőt gyűjteni, de a rengeteg magyar tartalom miatt már ott is egyre kreatívabbnak és egyedibbnek kell lennie ahhoz, hogy új követőket lehessen szerezni.

Az egyik általunk képviselt TikTok-videós, a 18 éves Togyela Dominik tudott tavaly nagyon gyorsan fejlődni a TikTok-on, neki a regisztrációt követő fél év alatt sikerült 100 000 követőt gyűjteni. De ez egy elég ritka jelenség, és a jövőben ez még ritkább lesz

- mondta el Horváth Ádám, és ezt azzal indokolta, hogy a TikTok-on is egyre nagyobb a tartalomkínálat.

Mennyit kereshetnek 1-1 termékelhelyezéssel a legismertebb, legnépszerűbb hazai influenszerek?

A Nuheadz alapítója elmondta lapunknak, hogy a legnépszerűbb hazai influencerek, akik 400-500 ezer követővel is rendelkeznek Instagramon, egy-egy szponzorált posztért 200 000-400 000 forint körüli összeget kérhetnek el általában. (Erre tevődik rá még az őket képviselő ügynökség jutaléka). Horváth Ádám azt is elmondta, hogy

a videós tartalom mindig drágább, így a legsikeresebb YouTube-videósok videóiban egy termékelhelyezés több milliós nagyságrend is lehet.

A legnépszerűbb influencerek ma már megtehetik azt is, hogy egy-egy posztot nem is vállalnak el, csak akkor szerződnek egy márkával ha egy nagyobb csomagot vásárolnak náluk, amiben több Instagram poszt, Insta Story megjelenés és esetleg YouTube-videós elhelyezés is van, így hét számjegyű megállapodás alatt nem vállalnak el szinte semmilyen együttműködést

- ismertette a szakértő.

Érdemes megemlíteni, hogy itthon is egyre jobban terjednek az úgynevezett affiliate alapú megállapodások, ahol a hirdető nem előzetesen állapodik meg az influencerekkel a posztok értékéről, hanem az influencer által generált vásárlások után fizet jutalékot. Ez elsősorban webshopok esetében tud működni, hisz itt lehet pontosan mérni, hogy honnan érkezett a vásárló. Ez a fajta kereskedelmi modell várhatóan egyre többször jelenik meg a jövőben

- mondta el Horváth Ádám lapunknak.

Fiatalok a YouTubeon, TikTok-on, Instán

Az influenszerség, mint karrier meglehetősen vonzóvá vált az utóbbi 10 évben a fiatalok körében, hiszen a népszerűség és a siker mellett még könnyű bevétellel is kecsegtet. Sokan úgy képzelik, hogy létrehoznak egy népszerű csatornát, és utána abból akkor is dől majd a pénz, ha már nem foglalkoznak a dologgal. Ez persze közelében sincs a valóságnak, hiszen ahogy a fentiekből kiderül, a siker, népszerűség elérése is sok befektetett munkával jár - hiszen egyre nehezebb rövid idő alatt sok követőt szerezni, és a pénzért is ugyanúgy meg kell dolgozni a későbbiekben is.

Sok magyar fiatal így is, akár már 18 vagy 16 év alatt, belevág az influenszer karrierbe, és vannak olyanok is, akiknek szüleik indítják el már gyermekkorukban a netes karrierjüket. A Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) Digitális Tagozata a gyereknap apropóján körbejárta a gyerek-influenszer és influenszerek gyerekei szerepeltetésének jogi és etikai aspektusait. Megállapították, hogy a gyerekek két főbb területen jelennek meg Magyarországon az influenszer színtéren:

vannak gyerek-influenszerek, akik fiatal koruk ellenére jelentős követőbázissal rendelkeznek különböző közösségi-média felületeken, és

vannak a már magukat influenszernek tartó szülők gyerekei, például, amikor a (híres) szülő szerepelteti a gyerekét a saját közösségi-média felületein, valamilyen márkát reklámozva, ilyenek lehetnek tipikusan a celeb-kismamák és apukák.

Alapvető elvárás, hogy a márkák, az ügynökségek és az influenszerek a jogszabályok szem előtt tartásával valósítsák meg a gyerekek bevonásával készülő kampányaikat. Az etikai elvárások egy ennél magasabb fokú, szigorúbb tudatosságot követelnek, melyek hosszútávon kizárólag a gyerekek érdekeit szolgálják

- mondta el Dr. Bende Máté, az MPRSZ kiadványának a szerkesztője, PR-szakember. Megkerestük a szövetséget, hogy a kérdés pénzügyi vetületeiről is megtudjuk a szakértők véleményét. Soós Eszter, az MPRSZ Digitális Tagozatának elnöke a reklámozók etikai felelősségével kapcsolatban elmondta:

Szakmailag elvárható, hogy a reklámozó felelőssége teljeskörű legyen, ebbe az etikai felelősség is beletartozik. Ezzel együtt mindannyian tudjuk, hogy kevésbé jól körülírható mint a jog. Éppen ezért kezdeményeztük a párbeszédet, hiszünk abban hogy a kommunikáció segít abban, hogy az iparági normákat kialakítsuk és pontosítsuk a résztvevők bevonásával.

Dr. Bende Máté pedig kifejtette, hogy a gyermek-influenszerek alkalmazásakor a hirdetőknek még nagyobb a felelősségük a társadalmi normákat illetően, és szigorúbb etikai tudatosságra van szükség:

Elvárható, hogy a résztvevők közös egyetértésén alakuljon ki a tartalom. Így az influenszer, aki ebbe a nyilvános szerepbe helyezte magát, vagy sok esetben a mögötte álló személy felelőssége az, hogy a hirdetési felületet a társadalmi normáknak megfelelően használják. A gyerekek bevonásával készülő kampányok esetén az etikai elvárások szigorúbb tudatosságot követelnek, melyek hosszútávon kizárólag a gyerekek érdekeit szolgálják

- mondta el a szakértő.

Azonban nem csak etikai, hanem más jellegű kérdéseket is felvet a gyerek-influenszerek kérdése, akik akár saját bevételre is szert tehetnek tartalomgyártással az online térben. A 16 évnél fiatalabbak munkavállalásáról elég határozott az adóhatóság álláspontja: a diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A személyi jövedelemadó megfizetése alól nem képeznek ők sem kivételt.

De mi a helyzet pl. a YouTube-bevételekkel?

Ha van a fiatalnak, gyereknek saját bankszámlája, akkor a bevételei felett is rendelkezhet? Hiszen bankszámlát 18 év alatt is úgy lehet nyitni, hogy a szülő a számlatulajdonos, és ő is hozzáfér a számlához.

Rendelkezhetnek-e a bankszámlájukon lévő összeggel a fiatalok?

A fenti probléma jogi természetű, így kérdésünkre Dr. Kocsis Márton, a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédje válaszolt:

Az ifjúsági számlák tulajdonosa minden esetben a fiatal, azonban a számla feletti rendelkezési jog annak függvénye, hogy életkora alapján cselekvőképtelennek vagy korlátozottan cselekvőképesnek minősül-e a számla tulajdonosa (az előbbi alatt a 14 év alatti korosztályt, míg utóbbi alatt a 14-18 év közötti korosztályt értjük). A számla megnyitásához mindkét esetben szükséges a szülő, és valószínűleg ez okozza a félreértést, azonban a számla feletti önálló rendelkezési jog csak a 14 év alatti tulajdonosok esetében illeti meg a szülőt. A 14 év felettiek esetében a törvényes képviselő (szülő) a számlaszerződés aláírásával egyezik bele a fiatal szabad rendelkezési jogosultságába, tehát a számla egyenlege erejéig szabadon költheti keresetét a fiatal influenszer



- mondta el a szakértő, és hozzátette:

Más a helyzet természetesen, ha a számlán nem vagy nem kizárólag a fiatalkorú véleményvezér keresménye van, hanem pl. a szülők által rendelkezésre bocsátott pénzösszeg is, utóbbi esetben a szülő hozzájárulására is szükség lehet az azzal való rendelkezéshez. Az ifjúsági bankszámlák feletti rendelkezésről egyebekben a pénzintézetek üzletszabályzata és/vagy hirdetményei is tartalmaznak hasznos információkat, amit érdemes elolvasniuk az érintetteknek, hogy tisztában legyenek lehetőségeikkel

Azonban nem csak az összegek elköltésében, hanem az egyes munkák elvállalásában, szerződések megkötésében is felelősen kell eljárniuk a 18 évesnél fiatalabb influenszereknek is. Hiszen nem csak anyagilag pozitív oldala lehet a fiatalok munkavállalásának, hanem negatív is, ha szerződésszegés történik.

Milyen következményei lehetnek a termék reklámozás céljából kötött szerződésektől való elállásnak, vagy azok megszegésének?

A jogalkotó védi a fiatalkorúakat a szerződéskötés esetén, és csak olyan szerződéseket köthetnek meg önállóan (szülői hozzájárulás nélkül), amelyek előnyösek számukra, tehát a fiatalkorúak az esetek többségében csak a szülő hozzájárulása alapján köthetnek szerződést. Ebből kifolyólag a szerződéstől való elállás, illetve a szerződésszegés esetén ugyanazokat a jogkövetkezményeket kell / lehet alkalmazni, mint nagykorú szerződő fél esetén, hiszen a szülő a hozzájárulás megadásakor fel tudta mérni, hogy gyermeke képes-e teljesíteni a szerződésben foglaltakat. Ebben az esetben tehát amennyiben a fiatalkorú véleményvezér a szerződést nem teljesíti, és erre nincs jogszabályból vagy szerződésből fakadó lehetősége (pl. elállási jog, vis maior, stb.), annyiban a reklámozó érvényesítheti vele szemben mindazon jogokat (pl. kötbér, teljesítésre kötelezés stb.) amik a jogszabályok és a szerződés alapján őt megilletik. Azt tanácsoljuk tehát, a szülők minden esetben kérjék ki jogi szakemberek véleményét, mielőtt ilyen szerződést kötnek a reklámozóval

- mondta el a szakértő.

Címlapkép: Getty Images

