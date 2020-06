Gigaberuházás 65 milliárdért: fullos motorverseny-pályát építenek a vidéki város határában

Korszerű, multifunkciós, gazdaságosan üzemeltethető versenypálya épül Hajdúnánás külterületén, amely alkalmas lesz egyebek mellett a Forma-1 motoros megfelelője, a világ első számú gyorsaságimotoros-versenysorozata, a MotoGP futamainak befogadására is - jelentette be az innovációs és technológiai miniszter szombaton Hajdúnánáson. Palkovics László a projektindító sajtótájékoztatón azt mondta: a beruházás, amely a pályaépítés mellett kiterjed a kiszolgáló-létesítmények, tréningközpont, konferenciaközpont, szálloda építésére is, 65 milliárd forintba kerül. A MotoGP jogtulajdonosával, a Dorna Sports-cal kötött megállapodás nyolc évre szól, az első versenyt 2023-ban rendezik meg a kelet-magyarországi pályán - jelezte a miniszter.

Palkovics László kitért arra, sokan megkérdőjelezik, hogy a koronavírus-járvány utáni helyzetben az ilyen beruházások alkalmasak-e arra, hogy a gazdaságot minél hamarabb átsegítsék a növekedési pályára. A tárcavezető határozott igennel válaszolt erre a kérdésre, meggyőződése szerint az ilyen és hasonló komplex fejlesztések eredményezik egy-egy régió kiemelkedését,

a MotoGP beruházás eredményeként pedig Győr és Kecskemét után Debrecen, illetve a kelet-magyarországi térség is a magyar járműipar központjává válik.

Palkovics László beszélt arról is, hogy a kormány elfogadta az autó-motorsport stratégiát, amely kiterjed az infrastruktúra-fejlesztésre, az oktatásra és edzőképzésre, illetve a sportág jövőbeli támogatására is.

A tárcavezető köszönetet mondott az eseményen jelenlevő Talmácsi Gábor gyorsaságimotoros világbajnoknak, aki "rátette Magyarországot a MotoGP térképére", amely nélkül nem épülhetne ilyen versenypálya Magyarországon.

Olyan aszfaltcsíkot építenek, amilyen még nincs a világon, és a sport mellett a közlekedésbiztonsági képzéseknek is helyet biztosít a jövőben

- tette hozzá a miniszter. Kósa Lajos országgyűlési képviselő hozzátette, a leendő MotoGP pálya Hajdúnánás határában, a Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza háromszög súlypontjában helyezkedik majd el, és jelentős mértékben hozzájárul a térség gazdasági, turisztikai fejlődéséhez. Az építkezéssel Kelet-Magyarország felkerül a világtérképre, a beruházás az egész ország számára marketing és turisztikai érték - fűzte hozzá. Tiba István, a térség országgyűlési képviselője és Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere egyaránt a sportberuházásnak a régió gazdasági, turisztikai fejlődésére gyakorolt várható jótékony hatásáról beszélt.

Talmácsi Gábor azt mondta, a MotoGP a piramis csúcsa, a világ negyedik legnézettebb sportja.

Jelenleg évi 20 futam szerepel a versenynaptárban, amire a hajdúnánási pálya elkészül, 22-ben maximálták a versenyek számát, ezek közül az egyik Magyarországon lesz.

A 125 köbcentiméteres (jelenleg Moto3) kategóriában világbajnok versenyző fontosnak nevezte az utánpótlás nevelését a motorsportban. Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke jelezte: számos világ- és Európa-bajnokság helyszíne Magyarország, csupán Debrecenben évi két-három salakmotor-versenyt rendeznek. A járvány miatt az idén eddig csak két motoros világversenynek adott otthont Budapest, de már készülnek a harmadikra, az oldalkocsis motoros világbajnokságra - fűzte hozzá.

Címkép: MTI, Czeglédi Zsolt

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)