Ilyet sehol máshol nem láthatsz: újra megnyitott a csillagpark, ilyen a programkínálat

A hétvégétől újra fogadja a vendégeket a Kaposvár melletti Zselici Csillagpark. Az ötödik születésnapját ünneplő létesítmény a terület különleges adottságának, a rendkívül alacsony fényszennyezésnek köszönhetően vált ismertté. A legnépszerűbb éjszakai csillagnéző túrákra érdemes időben regisztrálni.

A hétvégétől visszaköltözik az élet a Zselici Csillagparkba: az országos hírű létesítményben újraindulnak a járványhelyzet miatt félbeszakított ismeretterjesztő programok.

A látogatók biztonságára fokozottan ügyelve, az egészségügyi előírások maximális betartásával kezdődnek meg a természetjáró és csillagnéző túrák, valamint a Csillagvizsgáló csillagászati és természeti programjai.

Újdonságként a Magyar Asztrofotósok Egyesületével közösen összeállított, különféle égitesteket ábrázoló, lenyűgözően szép fényképekből álló kiállítás várja a vendégeket.

Az újranyitást már sokan várták, hiszen a nyári hónapokban a Csillagpark a környék egyik legnépszerűbb úticélja. Nem véletlenül: a Kaposvár melletti zselici erdő hazánkban elsőként kapta meg a Nemzetközi Csillagoségbolt-park címet a rendkívül alacsony fényszennyezettségnek köszönhetően. A Csillagpark területén a legközelebbi falvak éjjeli lámpái is csak halványan pislákolnak a horizonton, ami utánozhatatlan lehetőséget kínál az égbolt megfigyelésére.

Egy felhőtlen éjszakán, tiszta égbolt mellett akár több ezer csillag is látszik, míg a településeken jó, ha néhány tucatot megpillanthatunk

– magyarázta Mosoni László, az idén ötödik születésnapját ünneplő létesítmény vezetője. A Csillagpark szívében álló csillagvizsgáló 2015 májusában nyitott meg, azóta pedig közel hatvanezer látogató fordult meg a falai között. A legtöbben természetesen az éjszakai programokra kíváncsiak: az éjszakai csillagnéző túrákra és távcsöves bemutatókra érdemes időben lefoglalni a helyet, de a nappali előadások és tárlatvezetések is nagyon népszerűek.

A kínálat nem csak távcsöves programokból áll: az érdeklődők beülhetnek planetáriumi vetítésekre és megnézhetik a most már egy valódi holdkőzetet is őrző meteoritkiállítást. A Zselic élővilágára kíváncsiak pedig több mint féltucat kijelölt túraösvényen járhatják be a környéket, amelyek között vannak rövidebb, kisgyerekkel bejárható szakaszok és edzettebb gyaloglóknak való, 10 km-es távok egyaránt. A túrák gyakori állomása a Ropolyi tó, ahol a kirándulók nemrég vehették birtokba a vadonatúj ökoturisztikai centrumot tájházzal, lovaspihenővel és információs ponttal. A több napos programot tervezőknek a szálláshely miatt sem kell messzire utazniuk: a csillagvizsgáló szomszédságában lévő Hotel Kardosfa*** is újra fogad vendégeket.

