Teljesen átalakult a program: világsztárok mondták le a fellépést a legnagyobb nyári rendezvényen

Az idei évben több nemzetközi turné is elmarad, és ahogyan már korábban is sejteni lehetett, mindez a STRAND Fesztivál programját is érinti: az idei fellépők közül a SUM 41, Ellie Goulding és a Milky Chance lemondta a teljes turnéját, de már megállapodás született arról, hogy mindhárman a 2021-es STRAND-on pótolják az elmaradt koncerteket. Negyedikként DJ Fresh lépett vissza, aki ugyancsak úgy döntött, 2020-ban sehol nem lép fel, írja a Blikk.

A fesztivál további nemzetközi fellépői, Parov Stelar, Timmy Trumpet, Martin Solveig, illetve Wilkinson is megerősítette, hogy érkeznek Zamárdiba, illetve néhány új névvel is gazdagodott a fellépőlista: a Lost Frequencies headlinerként érkezik, de fellép az Alle Farben, Sikdope, Funtcase, Chime, Franky Nuts és Oliverse, valamint további 150 fellépő érkezik még az augusztusi eseményre.

A részletes program elérhető a STRAND honlapján, illetve újabb programok a következő napokban-hetekben még várhatóak.

Bár hagyományosan egy fesztiválon a műsorváltozás nem jár azzal, hogy a közönség visszaválthassa, vagy egy évvel későbbire cserélhesse a jegyét, a STRAND szervezői szerint az idei évben érthető, ha valaki így szeretne dönteni, ezért június 25-től július 9-ig, 10 napon át lehetőséget biztosítanak arra, hogy bárki a 2021-es fesztiválra cserélje a jegyét, vagy akár visszaváltsa azt. Az ezzel kapcsolatos részleteket a honlapon közlik. A STRAND augusztus 18-án startol, minden eddiginél nagyobb rá idén az érdeklődés.

Címlapkép: Getty Images

KIHÚZNA A BAJBÓL 2 MILLIÓ FORINT? A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)