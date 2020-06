Ezek a legjobb kutyás strandok 2020-ban Magyarországon: itt a lista

A nyár beköszöntével egyre többen indulnak belföldi utazásokra, hosszú hétvégékre vagy kisebb nagyobb nyaralásra a vakáció alatt a kedvelt hazai vízpartokra. A kutya ma már családtagnak számít, ezért ha tehetjük, a közös séták mellett együtt megyünk velük étterembe, kávézni és nyaralni is, lehetőleg olyan helyre, ahol a kutya is szívesen látott vendég. Mindez óriási lehetőségeket rejt magában mind a szolgáltatószektor, mind a turizmus számára, így egyre több a kutyabarát szálláshely, négylábú barátainkkal közös fürdőzésre alkalmas strand Magyarországon.

A HelloVidék most a gazdiknak segítve felkereste Kutlaca Patríciát, a Pajti’s Pets - az ebtanoda alapítóját és kutyatrénerét, akivel összegyűjtöttük a legjobb kutyás fürdőhelyeket és beszélgettünk a kutyás strandolás előnyeiről, veszélyeiről, valamint arról, hogy mikre kell figyelnünk, ha kedvenceinket magunkkal visszük a vízpartra. Érdemes arra is figyelni, hol megyünk vízbe kutyáinkkkal, hiszen a kutyák fürdetésére vonatkozó szabályokat az adott önkormányzat rendeletben írja elő, megszegésük pedig szabálysértési bírsággal járhat, melynek összege több tízezer forintot is jelenthet.

A legjobb kutyás fürdőhelyek hazánkban:

1. Fonyód

A Fonyódi Kutyás Fürdőhelyet a kikötőnél találjuk, ahol egy jól karbantartott hatalmas terület áll rendelkezésre, árnyékos, füves részekkel és illemhelységgel egyaránt.



Nyitvatartás: június 15-től, augusztus 15-ig minden nap 9-19 óráig

Belépőjegy: felnőtt: 500 Ft/fő, kutya: 500 Ft/eb, diák: 300 Ft/fő



Fonyód kártyával rendelkező személyeknek és 6 éves korig gyermekeknek ingyenes.

2. Tihanyi Belső-tó

A Tihanyi-félszigeten fekvő Belső- tónál is tudnak kedvencein pancsolni, tábla jelöli, hogy hol lehet beengedni a kutyák számára kialakított rámpán őket. A Belső-tó délkeleti sarkánál van lehetőség úsztatására, fürdetésére, viszont a gazdik itt nem mehetnek a vízbe. A fürdetés ingyenes.

3. Balatonföldvár

2500 négyzetméteres füves terület, ahol bőven van hely játszani. A gyorsan mélyülő partszakaszon egy rámpa segíti a kutyák vízbejutását, emellett külön illemhelyet is kialakítottak a négylábúaknak a tisztaság megőrzése érdekében. A belépés ingyenes.

4. Keszthely

A legújabb kutyás paradicsom a Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert nevű strand, ahol belépőt sem kell fizetni: a parkot szabadon bárki látogathatja. Itt többek között van lehetőség arra, hogy a gazdik a kutyáikkal együtt fürödjenek a Balatonban, illletve egy agility pálya is várja az aktív kutyusokat.

Nyitvatartás:

Nyári szezonban (június 1. - szeptember 15.):

Hétfő - Szerda: 10.00-18.00

Csütörtök - Péntek: 10.00-19.30

Szombat - Vasárnap: 9.00-19.30

(időjárástól függően - esős, viharos, “rossz” idő esetén zárva tartanak)



Belépőjegy: ingyenes

5. Velencei-tó – Drótszamár kemping strandja

A Velencei-tó partján, a Drótszamár kempinghez tartozó kiépített strandon is megfürdethetjük a négylábú kedvenceket. A kutyastrand helyét tábla jelzi.

Nyitvatartás: Május 18-tól minden nap

Belépőjegy: felnőtt: 900 Ft/fő, diák vagy nyugdíjas: 800 Ft/fő, 4-14 éves korig 700 Ft/fő, kutya: 550 Ft/eb

A belépés 3 éves korig díjtalan.

6. Tata – Öreg-tó

Tata belvárosában, a festői Öreg-tó egyes részein a kutyák is élvezhetik a vizet. A tó körül táblák jelzik, mely szakaszon pancsolhatnak a négylábúak.

7. Dunakeszi, Duna-part

A Horányi Rév melletti büfés partszakaszon mind a kutyák, mind a gazdik hűsölhetnek a vízben a nyári kánikulában. A strand használata ingyenes.

8. Tiszafüred – Tisza-tavi Mancsos Pancsoló

A Holt-Tisza környékén, a szabadstrand melletti területen került kialakításra a Mancsos Pancsoló kutyabarát strand, amelynek helyét külön tábla jelzi. Az elkerített füves területen árnyékot adó fák is találhatók, pár perc sétára büfésort is találunk. A belépés ingyenes.

9. Délegyházi-tavak – Tavirózsa Kemping

A kemping közvetlenül a strandra nyílik. Két stég, napos és árnyékos helyek, büfé. A stranddal szemben nagy kiterjedésű lakatlan sziget található. Kutyákkal érkezők számára külön területen kutyastrand vehető igénybe.

Nyitvatartás: A kutyastrand jelenleg 10:00‑tól 19:00‑ig tart nyitva.

Belépőjegy: Belépődíjat azoknak kell fizetniük, akik nem a kempingben szállnak meg, mivel az apartmanház és a kempingezés ára tartalmazza a strandbelépő díját is.

felnőtt: 1000 Ft/fő, 18 óra után 500 Ft/fő, kutya: 500 Ft/eb



6 év alatt és 65 év felett ingyenes.

10. Zalalövő – Borostyán-tó

A 35 hektár vízfelületű, tiszta vizű tó a város nyugati határában fekszik. Minden korosztály számára kiváló szabadidős elfoglaltságot és pihenési lehetőséget biztosít. A kiépített strandon sporteszköz kölcsönzés (kajakok, kenuk, csónakok, vizibiciklik), strandröplabda és strandfoci pálya áll a vendégek szolgálatába és lombos fák biztosítják az árnyékot.

Nyitvatartás: Nyári szezonban 10-től 19 óráig.

11. Hetényegyháza – Dog Holiday

Családias kutyapanzió és kutyanapközi kutyastranddal úszási lehetőséggel,három hektár saját területtel. A szlogenjük szerint: ide járnak a kutyák nyaralni.

12. Pécs – Hirdi Kutyastrand

Pécs mellett, Hirden várja a vízimádó ebeket a DogLike Kutyastrand. A tó korábban horgásztóként üzemelt, a 2017-es nyitás előtt lett kikotorva, ekkor kialakításra került egy sekély partszakasz is, ahol a kutyák kényelmesen ki-be tudnak sétálni a vízbe.

Nyitvatartás: minden nap 10-19 óráig

Belépőjegy: 1000 Ft/eb

13. Zalaegerszeg – Gébárti-tó

A tó maradéktalanul kielégíti az ebek igényeit, hiszen jó minőségű állóvíz, fokozatosan mélyülő partszakasszal, kezdők úszóleckéinek elkezdéséhez is tökéletes.

14. Hatvan – Kutyajó Strand & Park 60

Biztonságos, nagy zárt területen fürdési lehetőséggel, kikapcsolódás kutyák és gazdik számára.

Nyitvatartás: időpontfoglalás alapján

Belépőjegy:

Sima strandolás egy kutyával (más kutyák is lehetnek a strandon): 1500 Ft/óra

VIP strandolás (csak ti vagytok a strandon): 3000 Ft/óra

15. Kőszegi Kutyastrand - az Abért-tónál

2019-ben nyitotta meg hivatalosan a kapuit a Kőszegi Kutyastrand, amely Vas megye első kutyás vízpartja. Patríciától megtudtuk, hogy ezen a strandon nemcsak úszhatnak, pancsolhatnak az ebek, hanem a kihelyezett agility akadályokon gyakorolhatnak, játszhatnak is. A körbekerített strandot díjmentesen használhatják majd a látogatók.

Ezekről se feledkezz meg!

Ha megtaláltuk a számunkra ideális fürdőhelyet akkor is érdemes néhány fontos tudnivalóval tisztában lennünk. Kutlaca Patríciával körbejártuk a legjelentősebb kérdéseket, hogy minden gazdi felkészülten és megfontoltan indulhasson útnak idén nyáron.

HelloVidék: Okozhat problémát a strandolás a kutyáknak, lehet káros, veszélyes a fürdőzés?

Patrícia: Felelősséggel kell átgondolni, hogy a kutyánknak a vízben való úszás örömet okoz-e, vagy esetleg már a víz láttán menekülnének. Tehát az első teendő, már a kutya fiatal korától kezdve a vízhez szoktatás, persze ez fontos, hogy játékosan történjen. Van néhány fontos szabály, amire ügyelnünk kell azzal kapcsolatban, hogy mikor ne engedjük a kutyákat a vízbe.

Állóvízekben a hosszabb ideig (globális felmelegedés következményeként is) fennálló kánikula esetén bizonyos toxintermelő algák elszaporodhatnak, vagy olyan kórokozók (pl. bizonyos amőbák) jelenhetnek meg, melyek veszélyesek lehetnek a kutyákra is.

Természetesen a víz hőmérsékletére is figyelni kell, a számunkra is nagyon hideg (pl. a tél utáni első melegebb tavaszi napok idején) víz, többnyire a kutyának sem lesz alkalmas hosszabb ideig tartó úsztatásra, pancsolásra.

Figyelni kell arra is, hogy forró nyári napokon a szabad vízzel való első érintkezés a kutyáknál is fokozatos legyen, valamint hogy a kutyának legyen lehetősége pihenni, vagy akár a nap elől időnként árnyékos helyen elbújni.

HelloVidék: Különböző szereket használunk a nyári szezonban a kutyánk élősködők elleni védelmére. A környezetünkkel kapcsolatban mire kell figyelnünk a strandolásnál?

Patrícia: A környezet védelméhez tartozik az, hogy a vízi élőlényekre is tekintettel kell lenni, így a külső élősködők ellen alkalmazható nyakörvet a vízbe való bemenetel előtt ajánlatos levenni. Azonban a szúnyogok elleni megfelelő (tabletta, spot-on) védelemről gondoskodni kell, különös tekintettel az utóbbi években egyre gyakoribb bőrférgesség, valamint egyes délebbi (főként a Tisza és mellékfolyói) területeken előforduló szívférgesség miatt. A folyópartok, tavak melletti füves-bokros területeken a kullancsok is gyakoribbak, így az ezek elleni védekezésnek is fokozottabbnak kell lennie. Fontos kikérni állatorvos tanácsát arra vonatkozólag, hogy mely készítmények alkalmasak, illetve mennyi ideig hatékonyak a vízben gyakran tartózkodó kutya külső élősködők elleni megfelelő védelmére.

HelloVidék: Miket vigyünk magunkkal, ha strandolni indulunk négylábú barátainkkal?

Patrícia: Lesz pár plusz dolog, amit be kell pakolni, ha a kutyánk is velünk tart a partra. Attól függően, milyen vizet választottunk, vinnünk kell magunkkal vizet és itató tálkát a kutya számára. A megfelelő hidratálás a strandon is elengedhetetlen. Emellett hasznos egy plusz törölközőt a kutya számára is vinni, de ne felejtsük el a játékát, kakizacsikat és a pórázt se. Hasznos lehet egy napernyő, vagy árnyékoló sátor is. Ha a kutyánk imádja a vizet, ám nem túl jó úszó, érdemes lehet kipróbálni egy direkt kutyákra készült mentőmellényt.

HelloVidék: Úgy tudom, hogy a kutyák is kaphatnak hőgutát és más problémáink is akadhatnak a strandon. Mire figyeljünk a fürdőhelyen? Milyen jelei vannak, ha a kutyusunk nem érzi jól magát?

Patrícia: Ne felejtsünk el időnként rápillantani a kutyánkra, hogy minden rendben van-e, vegyük észre a figyelmeztető jeleket, ha gond lenne. A túlzottan gyors lihegés, a vörössé váló nyelv, a ragacsossá vált nyál mind a hőguta jelei lehetnek. Különösen figyeljünk oda a nyomott orrú kutyusokra, illetve az idős ebekre. Ügyeljünk rá, hogy legyen pihenés is az úszás és a parti játékok ideje alatt, hűsöljünk is velük az árnyékban. Amennyiben a strand homokos, a tappancsokra is figyelni kell, hiszen a finom homok, és a kövek is nagyon fel tudnak forrósodni. A nagyon világos bőrű, rövid szőrű kutyák esetében a napégés sem lehetetlen.

HelloVidék: Van esetleg valami tuti tipp, hogy hogyan szoktathatjuk vízhet a kutyánkat, ha nem tud úszni?

Patrícia: Néhányan úgy gondolják, hogy az úszás is egy készség és természetesen minden kutya tud úszni. Mi másért is létezne a „kutyaúszás” kifejezés, ha nem azt sugallná, hogy az úszás minden négylábúnak tökéletesen megy. Az általános vélekedéssel ellentétben azonban az úszás nem a kutyák veleszületett képessége. Annak ellenére, hogy sok kutyus szinte kétéltű, vannak olyan négylábúak, akiknek bizony komoly nehézséget okoz az úszás, vagy általában el is süllyednek.

Ha úgy döntesz, megpróbálod úsztatni kutyádat, nem árt, ha az első alkalommal elővigyázatosan jársz el. Választhatsz, hogy természetes vízben, vagy mesterséges medencében úsztatod a kutyádat. Ma már nem elérhetetlenek a kutyauszodák, illetve olyan kutyamedencék, ahol tapasztalt személyzet segít kutyád vízhez szoktatásában.

Amennyiben természetes vízben szeretnéd úsztatni kutyádat, nem árt, ha néhány szempontot figyelembe veszel. Elsődleges szempont, hogy olyan víznél próbálkozz, melynek a minősége megfelelő. Találkoztam már olyan kutyával, akit szennyezett vízben fürdettek, aminek orvosi kezelés lett a vége. Én személy szerint jobban szeretem az állóvizet, fokozatosan mélyülő partszakasszal az „úszóleckék” megkezdéséhez. Ebben az esetben is érdemes a fokozatosság elvét betartani. Először a sekélyebb részbe vezetem be a tapasztalatlan kutyát, lehet használni játékot, vagy akár jutalomfalatot a művelethez.

Annál a pontnál, amikor a kutya lábai nem érnek a víz fenekére, segítségül az egyik kezemmel alányúlok a lágyék tájékon, a másik kezemmel a nyakörvnél, hámnál tartva néhány másodpercig hagyom, hogy megtapasztalja a víz közegét, a földtől való elszakadást. Ha azt tapasztalod, hogy a kutyád magabiztos a vízben, el is engedheted. Ilyen rövid szakaszok úsztatásával hozzá lehet szoktatni a kutyát ehhez az élményhez. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kutyáknak is el kell sajátítani az úszás fortélyát, ami csak gyakorlással lehetséges. Össze se lehet hasonlítani egy több alkalommal úsztatott kutya technikáját egy teljesen kezdő társáéval. Természetesen vannak fajták, egyedek, akik sokkal hamarabb, akár egy alkalommal ráéreznek az úszás gyakorlatára, de vannak, akik csak több alkalom után érzik magukénak ezt a közeget.

Patrícia hangsúlyozta, hogy nem minden kutya egyforma, mint ahogy az emberek sem, ezért kövessük az élni, és élni hagyni elvet strandoláskor is, hogy mindenkinek élvezetes legyen a pihenés. Tartsuk be a strandok által előírt szabályokat és becsüljük meg, hogy egyre több lehetőségünk van kedvenceinkkel együtt időttölteni a fürdőhelyeken is.

