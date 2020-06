Ezt kár lenne kihagyni: szokatlan sétán vehetünk részt Debrecenben

Debrecen állatkertje a jövő hónapban is exkluzív nyáresti élményekkel várja az érdeklődőket, hiszen ismét megrendezik nagysikerű programjukat, az állatkerti Esti sétákat, magyar és angol nyelven is! Az egyedülálló program résztvevői a nyáreste varázsában különleges szakvezetésen fedezhetik fel a kert ezernyi titkát és leshetnek be a kulisszák mögé, ahol feltárul az állatok addig ismeretlen, esti élete.

Gondozók segítségével megismerkedhetnek a legkülönlegesebb állatokkal, többek között az intézmény legújabb nagyragadozójával, és testközelből találkozhatnak az Állatkert idén született és kézből nevelt bébi sztárjaival, köztük a pingvinóvoda legfiatalabb növendékével; de azt is megtudhatják, hogy hogyan mos fogat a víziló.

A páratlan élményben július 3-án, pénteken, 20:00 és 23:00 között lehet részük az érdeklődőknek a Debreceni Állatkertben. A jegyek limitált számban, csak elővételben kaphatók a készlet erejéig a tavalyhoz képest változatlan, fejenként 3800 Ft-os áron pénztáraikban, illetve foglalhatók telefonon a +36 52 310 065-ös telefonszámon

Címlapkép: Getty Images

