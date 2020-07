Bejelentették: költözik a népszerű balatoni fesztivál

Új helyszínre költözik az idén három naposra bővült évről évre egyre népszerűbb fesztivál, a Balaton Piknik. A rendezvény elhagyva a balatonboglári Gömbkilátó lankáit, a balatonvilágosi Club Aligába költözik, ahol közvetlen a Balaton partján olyan sztárok lépnek színpadra, mint Jan Blomqvist, Gioli & Assia, Sasha és visszatér az első Balaton piknik ikonikus párosa is, a Kruder & Dorfmeister. A változásokról és a nevekről egy Facebook bejegyzésben számoltak be a szervezők, ahol a részletes programról is lehullt a lepel.

