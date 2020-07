Ennyit keres képeivel az RTL Cápák között című műsorában feltűnt vidéki művész

Ahogy a portál írja, a sándorfalvi szár­­mazású festőművész sokáig ha­gyományos olajfestményeket készített, két éve azonban új irányt keresett. A vásznat lézerrel ki­vágta, így az absztrakt képeket a fény-árnyék hatást kihasználva tette még egyedibbé.

Két éve rendeztem meg Budapesten az első önálló kiállításomat, egy este alatt 100 látogatóm volt. Ezt követte a tavalyi Art Olympia, a világ legnagyobb művészeti versenye, ahol több mint 3000 műalkotás közül nyert az én alkotásom, ráadásul azt a képemet meg is vásárolta a tokiói múzeum

- sorolta sikereit. A műsor után pedig sokan megismerhették itthon is, az is akik nem jártasak a képzőművészet világában, hiszen vállalkozásába befektetőként két befolyásos magyar üzletember is beszállt az RTL Klub Cápák között című műsorában, egy harmadik pedig félmillió forintért vásárolta meg képét.

A tervem az volt, hogy egy műteremként és kiállítótérként is funkcionáló budapesti galériát hozzunk létre, ez a vírushelyzet miatt várat magára. Ettől függetlenül már most rengeteg támogatást kaptam. Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország Kft. elnöke back office oldalról támogat, míg Tomán Szabina jelenleg a Meska brand kialakításában ad tanácsokat

- magyarázta Emese, aki a két üzlettársa elnyerése óta főállásban alkot.

Címlapkép: Getty Images

