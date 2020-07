Elmaradhat a népszerű nyári rendezvény: a szervezők még bizakodnak

A portál információi szerint Miklósvölgyi Péter, a debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője bizakodik, hogy megtarthatják az augusztusra beharangozott rendezvényt Debrecenben. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter hétfőn adott interjújában arról is beszélt, hogy a koronavírus-járvány várható második hulláma miatt lehet, hogy nem enyhítenek az 500 főnél nagyobb tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozásokon, ezért a helyi megyei portál a népszerű rendezvény, a Campus Eleven kapcsán kérdezte Miklósvölgyi Pétert.

Várjuk a döntést, hiszen órák számíthatnak, hogy milyen szükséges lépéseket tesz meg a kormány. Már több portál is lehozta, hogy elmaradnak a fesztiválok, mi még bizakodunk. Mi továbbra is úgy készülünk, hogy lesz, de ha a helyzet úgy hozza, hogy mégse, azt elfogadjuk. Ez hatalmas csalódás lenne, hiszen hónapok óta erre készülünk, már a B forgatókönyvnél járunk, de C forgatókönyvünk hiába is lenne. Ha az 500 fő feletti rendezvényeket nem engedik megtartani, akkor nincs miről beszélni. Tudomásul kell venni, hogy ennek a helyzetnek a szorításában vagyunk. Mi is felelősnek érezzük magunkat azért, hogy ne legyen egy fesztiválon olyan nyomás, hogy minket tekintsenek bárminek az okáért. Azt gondolom, ha Magyarországon a számok nem növekednek, és a határzárásokra is kiemelt figyelmet fordítanak, augusztus 19-ig még van idő. Addig öt hét még hátravan, mi bizakodunk benne, hogy megrendezhetjük a Campus Elevent

- fogalmazott.

