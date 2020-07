Sötét felhők gyűltek a Tisza-tavi Ökocentrum fölé: csak a látogatókra számíthatnak

Még a koronavírus előtt úgy terveztük, hogy az idén is folyamatosan gazdagítjuk kínálatunkat. Terveztük – a főépület mögött – egy vidraóvoda megépítését, ahol ázsiai kiskarmú vidrák családjai kaptak volna új otthont. Az első emeleti Makrovilág teremben egy új 3D algabemutató hozta volna közelebb ezeknek az apró lényeknek a világát a látogatókhoz. A konferenciateremben már előkészítés alatt állt A puszta múltja történeti időszaki kiállítás az egri Dobó István Vármúzeummal együttműködésben. Terveztünk olyan jelentősebb háttérmunkákat is, melyek a nálunk élő állatok számára lettek volna fontosak, például a Pelikános tó partmegerősítését, iszaptalanítását. Hasonlóan év elején elhatároztuk a 3D moziban a technológiaváltást, egyszerűbb és korszerűbb technikával szerettük volna megvalósítani a vetítéseket. Ezeket a fejlesztéseket sok más hasonlóval együtt halasztani voltunk kénytelenek. Különösen fájó, hogy végre megkaptuk az összes szükséges hatósági hozzájárulást és engedélyt, mégsem valósulhat meg egyelőre a gyalogos-átkelőhely az ökocentrum főépületénél a 33-as úton, mert a kapcsolódó építkezésekhez a források hiányoznak

- magyarázta a portálnak Kiss János igazgató.

Terveinket döntően az a veszteség húzta át, hogy májusban-júniusban teljes egészében elmaradtak a csoportos látogatások, az osztálykirándulások. Ezt a forgalom- és bevételkiesést – 30–40 ezer diák – már sehogyan sem lehet pótolni, legfeljebb az őszi időszakban mérsékelni valamelyest. A fejlesztéseket illetően azt gondoljuk, hogy az idei évre tervezettek jól átgondoltak és szükségesek voltak, így amint lesz, lenne lehetőségünk, ütemesen belefognánk a megvalósításba

- tette hozzá a centrum vezetője, majd hozzáteszi, a veszélyhelyzet kihirdetése után azonnal reagáltak, egyrészt rendkívüli takarékossági intézkedéseket hoztak, költségtakarékosságot jelentő szerződésmódosításokba kezdtek beszállító és közreműködő partnereikkel, alvállalkozóikkal, sőt munkavállalóikkal egyeztetve.

Mondhatjuk, hogy a vírus mindent felülírt, rövid távú bővülési terveinkről egye­lőre teljesen le kellett mondanunk, és az alapműködésre kell most koncentrálnunk. Mindenáron biztosítanunk kell a feltételeket a működéshez, a biztonságos üzemeléshez, magyarán a túléléshez, hiszen még egy jó nyári főszezon esetén is előttünk áll egy hosszú, négy hónapos téli időszak, ami a turisztikában nem hozza, hanem sokkal inkább elviszi a nehezen megszerzett forrásokat, bevételeket, a tartalékokat

- mondja az igazgató, aki kitért arra is, hogy új elemeket hozott az életükbe, hogy más lett a világ.

A május 8-i újranyitás körül biztosítani kellett a vészhelyzeti feltételekhez való alkalmazkodást, a járvány terjedésének megakadályozása érdekében: maszkviselés a főépületben, kötelező kézfertőtlenítés, folyamatos fertőtlenítő takarítás, fizetéskor bankkártya használata például. A távolságtartás érdekében elmaradtak az olyan tömegeket vonzó programok, mint a látványetetések vagy épp az összes nagyobb poroszlói rendezvény, koncert. Külön szabályokat kellett hoznunk a lift és a tájház, valamint a játszószoba használatára. Sokkal nagyobb szerepet kaptak és kapnak programjaink között a szabadtéri tartózkodást jelentő időtöltési lehetőségek, így a szabadidőpark látnivalóinak megtekintése, a séták a parkban, valamint a Tisza-tavi programok, köztük a GPS-es csónaktúrák vagy a kishajós kirándulások, amelyek azért ideálisak a jelen helyzetben, mert a csónakokban csak 5, a kishajókban csak 12 vendég tud helyet foglalni egyidejűleg

- meséli Kiss János.

A kór a szokásos, jól bevált, sikeres működési rendünket változtatta meg. A kevés pozitívumból érdemes talán megemlíteni a bankkártyás fizetés lehetőségének erősítését, illetve ezen a területen továbblépésként a későbbi online jegyvásárlás kialakítását fontolgatjuk. Július 1-től a településen igazságosabb lett a parkolás rendszere, megszűnt a főépületnél lévő parkoló ingyenes használata, így más parkolókhoz hasonlóan immár itt is díjfizetés ellenében lehet várakozni. Érdemes a továbbiakban is olyan programokban gondolkodni, amik kiscsoportos létszámú résztvevőt vonzanak, vagy például gondolkodunk azon, hogyan lehet szorosan összekapcsolni a tó körüli kerékpározást az ökocentrummal. Szeretnénk elérni, hogy az ökocentrum felkeresése a kerékpáros túrázók vagy akár a nyaralóhajózók számára is kikerülhetetlen programelem legyen

- vázolja a tervekez a vezető, majd hozzáteszi a főszezoni hónapoknak – július-augusztus – nagyon jól kell sikerülniük a látogatóforgalom szempontjából ahhoz, hogy egyáltalán esélyük legyen a pénzügyi értelemben vett túlélésre.

Aztán kell még egy viszonylag jó forgalmú szeptember és október. Reméljük, a járványnak nem lesz második hulláma és nem kényszerülünk további leállásra ősszel. A most következő négy hónap adatai alapján dől el, hogy mi történik majd nálunk és sok más hasonló turisztikai szolgáltatónál aztán novembertől februárig

- hangsúlyozta az igazgató.

Címlapkép: Getty Images

