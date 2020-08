Hatalmas szíve segíti a versenyben: a Down-szindrómás Marci is ringbe száll a fogathajtó derbin

Ahogy arról beszámoltunk, a járványhelyzet miatt az elmúlt hónapokban sok más eseményhez hasonlóan háttérbe szorultak a különböző lovas rendezvények is - ennek köszönhetően július elején rendezték meg idén a szezon első, 3 számos nemzeti fogathajtó versenyét Mezőhegyesen, amiről a HelloVidék tudósított. A lovassport szerelmesei most újabb versenyen izgulhatnak kedvenceikért, ezúttal Kisbéren:

az Idős Jámbor Vilmos Lovasközpont nemzetközi 2*-os és nemzeti fogathajtó verseny házigazdája lesz 2020. augusztus 7. és 9. között.

Az izgalmas verseny valószínűleg jó pár meglepetést tartogat majd. Több tehetséges magyar fiatal is rajthoz áll a Takarékbank támogatásával, az ő futamaikat egészen biztosan érdemes lesz nyomon követni. A verseny indulásáig a HelloVidék mutatja be őket kicsit részletesebben.

Korábbi cikkünkben Nagy Vanesszát mutattuk be, aki póni fogathajtásban indul a megmérettetésen, most pedig a para póni fogathajtásban versenyző Udvari Mártonról tudhattok meg kicsit többet.

Az ifjú fogathajtó 2006. február 14-én született Budapesten. Klubja az id. Jámbor Vilmos Lovas SE, edzői Pille-Riin Roosileht, Rimarcsik Zsolt és Jámbor Vilmos. Marci Down-szindrómásként azért versenyez parasportolói státuszban, hogy így hajtás során segítséget kaphasson a kocsiban tartózkodó kísérőtől.

Kaphat, de erre gyakorlatilag sosincs szüksége, hiszen ugyanolyan jól bánik a szárral, mint bármelyik ép sporttársa.

Állapotából adódóan egy saját világban él, és a fogathajtás az, ami legtöbbet jelent neki az életben. Édesapja id. Bozsik József segédhajtója volt, Marci is így került kapcsolatba ezzel a sportággal. Komoly célként lebeg a szeme előtt, hogy bajnokká váljon. Sokat jelent a versenyzésben hatalmas szíve, hiszen lehet azt mondani, hogy az érzelmei is segítségére vannak a jó eredmények elérésében. Ez persze nem pusztán a sikeres sportszerepléshez kell, hanem hogy legyőzze saját démonjait is. Érzi a versenyzésben azt a jót, ami minőségi javulást hoz az életébe.

Kedvenc lova a kis Legend, akivel kölcsönös a szeretet: ez a ló kimondottan vigyáz kis hajtójára.

Ők ketten nagyon együtt vannak, ami minden tekintetben jó eredményt, sikereket jelent az ifjú parasportoló számára.

Címlapkép: Getty Images

