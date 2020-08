Magányra ítélve? Éveket várnak gazdára a nagytestű kutyák a menhelyeken

A tatabányai Bridgestone gyár rendszeresen segíti a helyi közösségeket, egyik alapelvük a társadalom szolgálata kiemelkedő minőséggel. A mostani akcióban a gyár jóvoltából az állatotthon lakói első lépésben egy kutyakozmetikus szakértő keze által lettek megszépítve, majd hosszas séta következett, hogy az állatokat jól lehessen fényképezni.

A professzionális kutyafotós egy mobil stúdiót telepített az állatotthonba, és már villogtak is a vakuk! A végeredmény egy fotósorozat lett, amelyet a gyár belső, dolgozóknak szóló Facebook csoportjában, a Tappancs saját oldalán és közösségi média hirdetésekben láthatnak viszont a Tatabányán és környékén élők. A szándék az, hogy minél több kutya gazdát találjon. Ezen túl a gyár dolgozói és velük bárki szabadon jelentkezhet kutyasétáltatásra a menhelyen, hiszen a bezárt állatok átmozgatása, kifárasztása napi feladat.

Örökbefogadás előtt felkészítés

A tatabányai menhely jelenleg 60 kutya befogadására alkalmas. A Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat 20 éves múltja alatt több mint 3000 kutyának segített új otthonra találni. Az itt élő kutyák mindegyike megkapja az oltásokat és a csipet, továbbá a megfelelő korban ivartalanításon esnek át. Az örökbeadást megelőzően mindegyik részesül a mentorprogramban, melynek célja a kutyák szocializálása egymáshoz és az emberekhez.

A programban résztvevő önkéntesek segítségével megtanulják az alapvető vezényszavakat, a séták alkalmával pedig szokják a pórázon történő közlekedést. Így mire gazdát találnak egy kutyának, addigra az alkalmas arra, hogy emberek között éljen. Ez a menhelyi kutyáknál nem általános, hiszen többen sanyarú múlttal a hátuk mögött kerülnek be az otthonba. Így viszont a közvélekedéssel ellentétben érdemes olyan állatot is magunkhoz venni, amelyik esetleg már évek óta egy minőségi munkát végző otthonban él.

A kutya a legjobb barátunk

Manapság a fejlett országokban a kutyatartók többsége társként, családtagként tekint az állatra. Az idősebb korosztály számára feladatot ad a kutya ellátása, hasznosnak érzik magukat az állat mellett, miközben a kutya feltétlen szeretete növeli gazdája önértékelését. A kutyatartás konkrétan csökkenti a vérnyomást és gyorsítja a gyógyulási folyamatokat, és az állat jó társalgási téma sétáltatás közben más kutyásokkal.

Egy kutya mellett a gyerekek is hamar megtanulják, hogy vannak feladataik, felelősséget kell vállalniuk a kis kedvencükért, és a kutya által társasági emberré válnak, akik megtanulnak vigyázni a körülöttük élőkre. Gyerekes családba ne csak a mérete, sokkal inkább természete szerint válasszunk barátot!

A cég a helyi ügyek elkötelezett támogatója

Társadalmi szerepvállalásának részeként az abroncsgyártó már korábban is együttműködött a Tappancs alapítvánnyal, ugyanis tavaly a menhely volt a dolgozók gyermekeinek szervezett nyári táborok helyszíne.

A változatos programok részét képezte az oktatás, ahol a gyerekek tanulhattak a felelős állattartásról, az oltási programokról, az állat viselkedéséről és anatómiájáról is. Megismerhették a menhely mindennapos munkáját és a közös sétáltatással segítették is azt. Emellett környezetvédelmi és kézműves programokon is részt vettek a táborozók.

(Fotók és kiemelt kép: Tappancs Alapítvány és Őrszolgálat állatotthon)

Címlapkép: Getty Images

