Állatkertek Éjszakája: Debrecenben izgalmas programokkal készülnek

Az elmúlt évek hagyományához híven az idei Állatkertek Éjszakájára ellátogatók is elsőként csodálhatják meg az intézmény legújabb látványosságát: pénteken Tanganyika- és Malawi-tavi sügérek költöznek majd Snapi, a Pálmaház nílusi krokodiljának medencéjébe.

E varázslatos este ritka alkalmat ad arra, hogy betekintsünk az idén még fényességesebb hangulatvilágítást kapó kert lakóinak addig ismeretlen, esti életébe. Most először feltárulnak a Pálmaház kulisszái mögötti titkok, de az érdeklődők látványetetések és szakvezetések során számos más helyszínen is megismerkedhetnek a legkülönlegesebb állatokkal és találkozhatnak az állatkert nemrég született, kézből nevelt sztárjaival, köztük Zaharával, a kéthónapos zsiráflánnyal – akiről az este folyamán jégszobor is készül majd – és Evettkével, a pingvinóvoda idei növendékével; emellett azt is megtudhatják, hogyan mos fogat a víziló.

A legmerészebb látogatókat egész estés Bátorságpróba is várja a Pálmaházban, ahol lehetőségük nyílik testközelből megismerni és megkedvelni az addig talán nem szeretett állatokat. A hazai élővilág iránt érdeklődők óránkénti szakvezetésen hallhatnak érdekességeket a Nagyerdő flórájáról és faunájáról, továbbá a hazai éjszakák egyik ikonikus vadászával, az uhuval is találkozhatnak.

A felejthetetlen élményekről számos fellépő is gondoskodik majd. Afrikai népzenei koncertet ad a Serengeti Troupé, akiknek hangszereivel bemutató keretében közelebbről is megismerkedhetünk, de a hastánctól a tűzzsonglőrködésig megannyi produkciót csodálhatunk majd meg. A Magyar Afrika Társaság közreműködésével afrikai társasjáték-bemutató és kézműves-foglalkozás is várja a látogatókat, akik e programokon való részvételükkel a Társaság hátrányos helyzetű csoportok körében végzett ismeretterjesztő munkáját támogatják.

Különleges szolgáltatásként a Vidámpark is üzemel majd, a Varázskarszalagot váltó vendégek pedig egész este korlátlanul vehetik igénybe mind a 23 játéküzemet, köztük a professzionális fény- és hangtechnikával felszerelt, megújult Apollo-X-et, valamint Döbrögi kastélyát. A színes fényárban úszó Óriáskerék szomszédságában lehetőség nyílik majd a csillagos ég tanulmányozására is a Magyar Csillagászati Egyesület munkatársainak segítségével.

A biztonságos élményszerzés érdekében az intézmény egyszerre legfeljebb 3000 vendéget fogad majd, az állatházakra vonatkozóan pedig külön létszámkorlátozásokat vezet be a rendezvény idejére.

A rendezvényre szóló belépővel valamennyi programelemen való részvétel ingyenes. A belépők egységesen 2500 Ft/fő áron kaphatók, a belépés mellett korlátlan vidámparki játékgép-használatot is biztosító Varázskarszalag pedig 3.300 Ft/fő áron. A jegyek megvásárolhatók elővételben online, illetve a pénztárakban vagy a helyszínen 23:00-ig.

Címlapkép: Getty Images

