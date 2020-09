Hatalmas fejlesztés zajlik Kiskörén: panorámakilátó is épül a Tisza-tó partján

Ahogy a közleményben olvasható, a Heves megyében található Kiskörén, a Tisza-tó közvetlen szomszédságában olyan épületkomplexum épül, amely magába foglal egy lábasházat, egy kilátót, valamint egy hajótárolót és egy szervízcsarnokot is. A MAHART Zrt. beruházásában és az Újlaki Építő Kft. generálkivitelezésében készülő építményekhez a Weinberg’93 Építő Kft. biztosítja az acélszerkezeteket. A projektben az acélszerkezetek beemelése idén márciusban kezdődött el, és hamarosan be is fejeződik.

A hajótároló építmény esetében egy csarnok vázszerkezet építése volt a feladat, melynek súlya mintegy 50 tonna.

A Lábasház épületkomplexum vasbeton pilléreken álló betonplatformjainak és hídjának körvonalait korláttal vonják körbe, amelyet szintén a Weinberg gyártott – az acélszerkezetet érintő munkákból már csak a korlátok vannak hátra.

Az egész környéket belátni majd a kilátóból

A területen helyet kap egy kilátó is, amely két összefordított hajótest képét rajzolja ki – innen gyönyörű kilátás nyílik majd az egész Tisza-tavi vidékre.

A kilátó acélszerkezete ívesített europrofilos szerelvényekből áll, amelyeket rejtett csavarozási csomópontokkal gyártottak le és a MAZAK Fabri Gear alakította ki. A kilátó külsejét faborítással látják majd el, amely statikai funkciót is ellát, így tehát az építmény ékes példája lesz az acél- és faszerkezetek harmonikus összehangolásának.

Az acélszerkezettel való munka során a Weinberg számára kihívást jelentett többek közt az ártérben való daruzás, a talaj okozta nehézségek és az épületek nehéz megközelíthetősége is, mely alapos organizációt igényelt.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!