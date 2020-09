Elképesztő, mi került horogra: idegen halfajt fogtak a Hévízi-tó kifolyó vizében

Ahogy a portál írja, kukorica-giliszta csalival fogott egy ismeretlen kinézetű halat augusztus közepén egy sporthorgász a Hévízi-tó kifolyó vizében, a Gyöngyös-patak szakaszán. A Magyar Haltani Társaság szakértőihez fordult, hogy segítsenek tisztázni, milyen fajta lehet. Gyorsan ki is derült, hogy a hal a tűzfejű tarkasügérnek, illetve annak a hibridjének egy sötétebb színezetű hím példánya.

A Közép-Amerikából származó díszhalat a haltanti társaság már közelről ismerte. Egy felelőtlen akvarista engedhette szabadon, és már korábban is láttak ilyet a Hévízi-tó elfolyó vizében, ahol azóta meg is honosodott. Sajnos a Balaton közelében nem ez az egyetlen idegenhonos faj, amelyik szaporodik is. Ezen a kifolyón és annak vízgyűjtőjén is több ilyenről tudnak a szakemberek

- számolt be róla a portál.

Mint írják, először 2015 februárjában és márciusában végeztek a Hévízi‐tó fölös vizét elvezető lefolyó csatornában éppen azért faunisztikai vizsgálatokat, hogy kiderüljön, milyen nem őshonos halak élnek itt. A vizsgálat során több, magyarországi természetes vízben addig ismeretlen halfajt mutattak ki. Az afrikai és közép‐amerikai eredetű fajok feltételezhetően akvaristák illegális telepítése következtében kerültek be a vízfolyás felső, télen is 24°C‐nál melegebb szakaszára.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt arra kéri a horgásztársakat, hogy

ha ilyen, vagy hasonló fajokat fognak, küldjék el a fogást a Magyar Haltani Társaság és Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére. Nem ismeretlen előttük, hogy évek óta élnek egyes idegenhonos díszsügérfélék a Hévízi-kifolyó alatti meleg vizes csatornákban, de szeretnénk nyomon követni az esetleges változásokat akár méret, akár fajok terén.

Címlapkép: Getty Images

