Először jutott döntőbe debreceni fa: az Év Fája lehet a 120 éves kocsányos tölgy

Ahogy a portál írja, a kocsányos tölgy Debrecen legfontosabb faja, a Nagyerdő legfőbb erdőalkotó fája. A hatalmas fa élő matuzsáleme, nincs nála idősebb fa a város szívében. Ugyan korát pontosan nem lehet tudni, de vélhetően már több mint 120 éves a 22-24 méter magas és 388 centiméter törzskerületű fa. Történetéről a tölgyet az Év Fája versenybe nevező Váradi Zoltán természetvédelmi mérnök, a debreceni Természettár vezetője mesélt.

Több mint száz éve még a Paptava volt a mai téren, amely az akkori kollégiumi diákok botanikai ismereteinek szélesítését szolgálta. A versenybe nevezett kocsányos tölgy ekkor már a megszokott helyén állt. Mára elmúlt 120 éves, egészségi állapota a korához képest mégis kiemelkedően kedvező. Ugyan a kései fagyokat nehezen viseli el, de az biztos, hogy még újabb 100 évig ékesítheti a teret

- mesélte Váradi Zoltán, majd hozzátette, a nevezéskor fontos szempont volt az, hogy egy Debrecenhez kötődő, a városban közismert fa szerepeljen a versenyben.

A Déri téri kocsányos tölgy mellett az itt élők nap mint nap elsétálnak, hűsölnek az árnyékában a meleg napokon, a turisták pedig előszeretettel látogatják a cívisváros ezen nevezetességét. Mivel ez a fa már több mint 100 éve ékesíti a belvárost, ezért sok mindent átélt, gyakorlatilag egy nyitott történelemkönyv. Láthatta, ahogyan felépült a Déri Múzeum, és ahogy később annak kupolatermébe beemelik Munkácsy Mihály festőművész Krisztus-trilógiájának monumentális elemeit. Tanúja volt annak is, amikor 1956-ban tankok lőtték szét a szemben lévő posta épületét. Az óriásra nőtt fa alatt elhelyezett padokon ma éppúgy pihennek meg idősek, fiatalok, szerelmesek, mint évtizedekkel korábban. A kocsányos tölgy tudományos neve a Quercus (tölgy) robur (erős). Az erő sokféleképpen kapcsolható vele össze, úgy hiszem, most az Év Fája verseny vonatkozásában is megmutatkozhat. Az erő jelen esetben az összefogás jelképe, hiszen ahhoz, hogy megnyerhesse ezt a versenyt a debreceni kocsányos tölgy, együtt kell gondolkodnunk és szavaznunk a győzelemért. Azt tapasztaljuk, hogy a közösségi oldalakon sokan teszik le voksukat a debreceni fa mellett, de hivatalos szavazatnak csak a verseny honlapján leadott, e-mail-címen keresztül hitelesített verzió számít

- tette hozzá a természetvédelmi mérnök.

Az Év Fája verseny döntős nevezettjeire október 1-ig van lehetőség voksolni ezen az oldalon. A győzelmet arató fa amellett, hogy természetvédelmi mivoltát jelképező táblája mellé kap még egy elismerést, továbbjut az Európa Fája megmérettetésre.

