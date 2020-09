Bepótolják a népszerű rendezvényt a Balatonon: mutatjuk a részleteket

A tavasszal elmaradt Balaton Napját idén szeptember 26-án, szombaton tartják kilenc tóparti településen, a programsorozattal arra hívják fel a figyelmet a szervezők, hogy az őszi időszak is szép, élménygazdag a Balatonnál. Kardos Gábor, a szervező Balatoni Kör szóvivője elmondta, hogy a Balaton Napja ünnepével arra hívják fel a figyelmet minden tavasszal, hogy már elég meleg a tó vize, lehet benne fürdeni. Manapság a klímaváltozás miatt a szeptemberben is nyári meleg van, ősszel is érdemes ellátogatni az üdülőrégióba.

A kezdeményezés fontos eleme, hogy a csatlakozó településeken egy időben - idén 15 órakor - körbekoccintják a Balatont a térség bortermelőinek boraiból készült BalatonBorral. Ezzel jelképesen összekapcsolódnak a programok.

Idén kilenc tóparti település - Badacsony, Balatonalmádi, Balatonfüred, Keszthely, Alsóörs, Balatonfenyves, Gyenesdiás, Balatonkenese és Balatonlelle- csatlakozott a programhoz.

Egyes településeken koccintással ünnepelnek, máshol családi programokkal, koncerttel, irodalmi esttel várják az érdeklődőket. Balatonfenyvesen a koccintás előtt egy órával kerekasztal-beszélgetést rendeznek a Balatonról a helyi kikötő teraszán Lombár Gáborral, a Balatoni Szövetség elnökével.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!