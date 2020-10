Országszerte leseket épít a magyar természetfotós: így mutatná meg testközelből a vad élővilágot

Ahogy a portál írja, Máté Bence már húsz éve tervez és épít leseket. A világhírű pusztaszeri természetfotós eddig ezeket csupán egy célra használta: természetfotózásra. Most viszont legújabb projektje során tapasztalatait immár a turizmus és a természetvédelem szolgálatába állítaná, ugyanis olyan építményeket álmodott meg, amelyekből nem csupán a fotósok, de bárki testközelből szemlélhetné a vad élővilágot.

A természetben az állatok félénkek, így azokat csak olyan távolságból lehet látni, ahonnan nem lehet őket megfigyelni. A természet szépségei­ben gyönyörködni azonban remek szabadidős tevékenység, ezért arra gondoltam, hogy ebből programot is lehetne szervezni. Ezért nemzeti parkokat és szervezeteket kerestem fel, hogy olyan leseket terveznék számukra, amelyeket az átlagemberek használhatnának

- mesélte a portálnak Máté Bence.

Mint mondta, több éve keresi a megfelelő helyszíneket, három helyen pedig már szinte biztos, hogy megvalósulnak ezek a be­­ruházások. A Székes­fehérvár melletti Sóstón, a Ba­­latonfelvidé­­ki Nemzeti Parkban és a Hortobágyi Nemzeti Park halastó rendszerénél is elkezdődhetnek az építési munkák – akár már a jövő évben is.

Hasonló leseket szeretnék létrehozni, mint a fotósok számára, csak itt nem a képi világ, hanem a megfigyelés lesz a kö­­zéppontban. A víz vagy a föld alól, illetve az állatok perspektívájából lehet majd szemlélni ezekből az élővilágot olyan közelségből, amelyre eddig csak állatkertekben volt lehetőség. A közeget a le­­sek körül természetesen létrehozzuk, az állatok azonban szabadon lesznek, vagyis nem lesz két nap, amikor ugyanazt lehet majd látni ezekből

- vázolta fel terveit, majd hozzátette: a lesek építéséhez ő csak a szakmai tapasztalatot adja, a tulajdonos pedig a tervek szerint közcélú, nonprofit formában működteti majd.

Én 20 éve a természet szépségéből élek, ezzel a programmal ezt most másoknak is megmutathatom. Emellett pedig a környezetvédelem magasabb szintre emeléséhez is hozzájárulhatok

- magyarázta Máté Bence.

Címlapkép: Getty Images