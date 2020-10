Érdemes lesz az eget kémlelni: különös jelenségre számíthatunk Halloween éjjel

Ahogy a portál írja, teliholdat 29,5 naponta láthatunk, egy naptári hónap is mondhatni ennyi napból áll, így általában havonta egy tűnik fel az égen. Viszont, ha a telihold a hó legelejére esik – mint most október 1-re -, akkor egy hónapban kettőt is láthatunk.

Ezt a másodikat nevezzük Kék Holdnak. Idén ennek október 31-én lehetünk tanúi, ami halloweeni telihold is egyben. Ez 19 évente következik be. Kelták úgy hitték, hogy október utolsó éjjelén a halottak lelke visszatér a túlvilágról, és beleköltözhetnek az élőkbe, ezért is öltöztek be az emberek, hogy összezavarják a visszatérő megszálló lelkeket.

Aki szeretné megfigyelni, vagy fényképezni a teliholdat halloweenkor, öltözzön melegen, hiszen már hidegek az éjszakák.

