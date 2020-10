Búcsúzik Jordán Tamás, a szombathelyi Weöres Sándor Színház alapítója: ő lesz az új direktor

A portál információi szerint Jordán Tamásnak, a Weöres Sándor Színház alapító igazgatójának szerződése 2021. január 31-én jár le. A Kossuth-díjas színművész nem indult újra az igazgatói posztért. Február elsejétől ezért Szabó Tibor színművész lesz a színház igazgatója, akinek kinevezését egyhangúlag szavazta meg Szombathely önkormányzatának közgyűlése.

A kiírt pályázatra Harsányi Sulyom László rendező és Szabó Tibor, a szombathelyi társulat színművésze adta be a pályázatát. A pályázatokat elbíráló szakmai bizottság is Szabó pályázatát támogatta nagyobb arányban és a társulat nagy többsége is rá szavazott.

A színházi híreket közlő portál szerint az egri Gárdonyi Géza Színházban is változás lesz a vezetőséget tekintve. A közgyűlés döntées alapján az igazgatói posztot Szőcs Artur, a Miskolci Nemzeti Színház rendezője nyerte el.

Címlapkép: Getty Images

