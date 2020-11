Ebben a gyönyörű vidéki faluban él Cserhalmi György: ezért vonult el a világ elől a legendás színművész

A 72 éves Cserhalmi György a Veszprém megyei Kékkúton él. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színész a Best értesülése szerint igyekszik minimálisra csökkenteni a fertőzésveszélyt, ezért is vonult vissza egyedül a Káli-medencében található, hatvanfős faluba.

A színész az elmúlt években több műtéten is átesett, ezért fontos, hogy a járvány idején különösen figyeljen az egészségére. Lányával és unokáival telefonon tartja a kapcsolatot. Kékkúton, ha az időjárás is engedi, a szabadban tevékenykedik és élvezi a napsütést. Főz magának és mindennap ír minimum három órán keresztül. Több neves kiadó is jelentkezett már, hogy szívesen kiadnák az írást, de Cserhalmi - bár irodalmi igényességgel ír - nem tartja magát írónak.

